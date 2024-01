Naloty ABW na domy prawników walczących z sanitaryzmem. „To jeszcze robota Błaszczaka i PiS-u”

- Reklama -

Okazuje się, że czwartkowe naloty na domy prawników, którzy w czasie obostrzeń covidowych sprzeciwiali się oficjalnej pandemicznej polityce państwa polskiego, jest jeszcze „zasługą” rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Na portalu X poseł Konfederacji Bronisław Foltyn poinformował, że ABW od rana przeszukuje mieszkania takich osób, rekwiruje im telefony i komputery.

„#ABW dziś od rana przeszukuje mieszkania, domy i rekwiruje komputery, laptopy, telefony. Celem są osoby, które w mediach społecznościowych pomagały prawnie innym osobom w czasie pandemii i lockdownów” – napisał poseł Konfederacji.

#ABW dziś od rana przeszukuje mieszkania, domy i rekwiruje komputery, laptopy, telefony. Celem są osoby, które w mediach społecznościowych pomagały prawnie innym osobom w czasie pandemii i lockdownów — Bronisław Foltyn 🇵🇱 (@bronislawfoltyn) January 11, 2024

„Właśnie wyszło ode mnie ABW, wpadli o 6:02, zrobili gruntowne przeszukanie i zabrali mi wszystko: telefon, laptop, stare telefony i karty do aparatów fotograficznych ze zdjęciami moich dzieci…. Od tej chwili, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wrażliwie lub nielegalne dane na mój temat w internecie, to ich źródłem zapewne będzie Prokuratura Okręgowa w Warszawie …. Jak tylko odzyskam drożność informacyjną to będę Was informować” – pisała z kolei w swoich mediach społecznościowych mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź.

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie Andrzej Zapałowski informuje w swoich mediach społecznościowych, że za naloty ABW odpowiada jeszcze poprzednia ekipa rządząca.

„To jeszcze robota Błaszczaka i PiS-u. Bezprawnie terroryzowano żołnierzy WP i innych służb, aby brali szczepionki” – napisał na portalu X.

Dr Zapałowski do swojego wpisu dołączył zdjęcia dokumentów, które potwierdzają jego wersję. Są to m.in. komunikaty MON-u ws. szczepień przeciw covid-19 z czasów, gdy ministrem był Mariusz Błaszczak i zdjęcia postanowienia o przeszukaniu wydane 4 grudnia 2023 roku.