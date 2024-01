Porażka podpułkownika Sienkiewicza. Ziemkiewicz doradza Hołowni i Kosiniakowi szybką ewakuację

- Reklama -

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących TVP. Uchwała o powołaniu członków rady nadzorczej i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu zostały podjęte przez organ nieuprawniony – uznał referendarz sądowy Tomasz Kosub.

W uzasadnieniu przypomniano, że w dniu 22 grudnia 2023 r. w imieniu wnioskodawcy (dalej jako: TVP) jego pełnomocnik wniósł wniosek o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w zakresie wszystkich członków rady nadzorczej i zarządu spółki, którą reprezentuje”. „Pełnomocnictwa do złożenia wniosku udzielił Tomasz Piotr Sygut jako nowo powołany członek zarządu spółki. Do wniosku dołączono akty notarialne nr Repertorium A 45818/2023 i 45836/2023 sporządzone przez notariusz w Warszawie Joannę Kończyk w dniu 19 grudnia 2023 roku, a zawierające odpowiednio protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i protokół z posiedzenia rady nadzorczej TVP” – zaznaczono.

Wskazano, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ab initio ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz. 1722; dalej jako: UKRRiTV): „Telewizję publiczną tworzy spółka +Telewizja Polska – Spółka Akcyjna+[…]. Jak stanowi art. 26 ust. 4 UKRRiTV: „Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27–30 ustawy, przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkiem art. 312 i 402”. Stosownie natomiast do art. 27 ust. 2 UKRRiTV: „Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych”. Z kolei zgodnie z art. 28 ust. 1e UKRRiTV: „Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych”.

„Niezależnie od powyższych przepisów stosownie do art. 304§1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.; dalej jako: KSH): +Statut spółki akcyjnej powinien określać liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej”. Jak stanowi natomiast art. 368§4 KSH: +Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej+. Powyższy przepis ma zatem charakter dyspozytywny i odmienne uregulowania statutu wyłączają uprawnienie rady nadzorczej do powołania zarządu” – czytamy w uzasadnieniu.

Z kolei zgodnie z art. 385§1 KSH: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”. Ustawodawca w §2 art. 385 KSH wskazał, że: „Statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej”. „Konkludując, także uprawnienie zgromadzenia akcjonariuszy do powołania rady nadzorczej może zostać wyłączone na mocy statutu” – napisano w uzasadnieniu.

Wskazano także, że zgodnie ze statutem wnioskodawcy (§13 ust. 3): „Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych”. Analogicznie stosownie do §18 ust. 1 zd. 2 statutu: „Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych”. „Rekapitulując powyższe, należy stwierdzić, że ustawodawca expressis verbis wyłączył zastosowanie art. 368§4 KSH i art. 385§1 KSH na mocy przepisów UKRRiTV. Niezależnie od powyższego brzmienie statutu spółki wyłącza możliwość powołania rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a także powołanie zarządu przez Radę Nadzorczą spółki” – zaznaczono.

W uzasadnieniu wskazano także, że powyższe stwierdzenia są „kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy w kontekście niewątpliwie relewantnego w niej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (Sygn. K 13/16)”. Zgodnie z przywołanym wyrokiem (pkt 3 sentencji wyroku): „Art. 1 pkt 2 lit. b ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji”. Analogicznie „(pkt 5 lit 5 sentencji wyroku: w zakresie, w jakim w art. 28 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. powołanej w punkcie 3, wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, jest niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji”.

„Konkludując, powołane wyżej przepisy art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1e UKRRiTV w zakresie w jakim wyłączają udział w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania rady nadzorczej i zarządu wnioskodawcy są niezgodne z Konstytucją RP. Nie wyłącza to jednak in extenso ich zastosowania, a jedynie wymaga interwencji ustawodawcy w tym zakresie, do której notabene do dnia dzisiejszego nie doszło” – zaznaczono.

Wskazano, że „na konieczność wykonania przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwrócił uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Kultury z dnia 28 grudnia 2023 r. (znak: VII.564.2023.MW) wskazując na wielokrotne apele tego organu do ustawodawcy o jego wykonanie. Rzecznik w przywołanym piśmie wskazał, że: +…skutkiem wyroku TK nie była utrata mocy obowiązującej ww. przepisów [art. 27 ust. 3 i art. 28 ust. 1 – przyp. Podpisanego pod uzasadnieniem] ustawy o radiofonii i telewizji”. Zdaniem Rzecznika wyrok TK w sprawie o sygn. K13/16 wymaga interwencji ustawodawcy, a tymczasem przepisy UKRRiTV o Radzie Mediów Narodowych nadal stanowią element prawa. W sprawie konieczności wykonania wyroku TK sygn. K 13/16 także poprzednio urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. (znak: VII.603.1.2016.AJK) ” – przypomniano.

Wskazano, że „w uzasadnieniu wyroku z 13 grudnia 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż: +Trybunał dokonał kontroli art. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 1 pkt 3 lit. a ustawy nowelizującej wyłącznie w odniesieniu do tej normy przewidzianej w każdym z tych przepisów, która pozbawiła KRRiT – konstytucyjny organ państwa – określonych w ustawie kompetencji bezpośrednio służących realizacji konstytucyjnie powierzonych jej zadań, w tym wypadku kompetencji kreacyjnych w stosunku do organów spółek publicznej radiofonii i telewizji. Przedmiotem kontroli nie były więc normy przewidujące przyznanie tego rodzaju kompetencji innym organom, a jedynie kontroli podlegało samo odjęcie takiej kompetencji po stronie KRRiT+”.

„W kontekście powyższego nie można w żaden sposób wnioskować, iż przywoływany wyrok mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organywnioskodawcy. A maiori ad minus wyrok TK nie stanowi podstawy do wnioskowania, iż kompetencje te przejął minister wykonujący uprawnienia korporacyjne skarbu państwa jako akcjonariusza spółki. Rekapitulując, uchwała o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członków rady nadzorczej spółki i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu spółki zostały podjęte przez organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami UKRRiTV, a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego KSH. Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i wyżej przywołanych przepisów, orzeczono jak w sentencji” – wyjaśniono.

Uzasadnienie jest podpisane przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Tomasza Kosuba.

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z „rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa” w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17.

