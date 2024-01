Kaczyński szedł z nią za rękę. W sieci wrze od plotek [VIDEO]

- Reklama -

W sieci wrze, bo Jarosław Kaczyński pojawił się na proteście pod murami Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów w towarzystwie tajemniczej kobiety, którą trzymał za dłoń.

Zgodnie z nakazem sądu osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane – napisała we wtorek na platformie X KSP. Wcześniej media informowały nieoficjalnie o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

We wtorek wieczorem media poinformowały nieoficjalnie, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Kamińskiego oraz Wąsika.

„W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane” – napisała chwilę po tych doniesieniach KSP.

Po doprowadzeniu skazanych do aresztu pod murami Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów odbył się protest, na którym nie zabrakło prezesa PiS – Jarosława Kaczyńskiego.

– Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 r. to jest bardzo smutne i niebywale skandaliczne, bo to są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładnie skazano za to, że walczyli z przestępczością, także z przestępczością tych ludzi, którzy są w hierarchii społecznej wysoko – mówił Kaczyński.

– Wierzę, że dojdzie w Polsce do zmiany i że ludzie, którzy doprowadzili do tego, którzy w tym wszystkim biorą udział, poniosą tego bardzo daleko idące konsekwencje. Że w Polsce, po trzydziestu paru latach, zwycięży sprawiedliwość, że fatalnie niesprawiedliwy i fatalnie nieefektywny system, który zdołaliśmy na osiem lat podważyć, zostanie do końca złamany – dodał.

To jednak nie to, co mówił Kaczyński, zaciekawiło najbardziej internautów, a to, z kim pojawił się na proteście.

Otóż Kaczyński szedł w towarzystwie tajemniczej kobiety, którą trzymał za dłoń i uśmiechał się. Nagrania dostępne są m.in. na TikToku.

Wygląda jednak na to, że to nie żadna tajemnicza postać, ale pani Janina Goss, zaufana przyjaciółka Kaczyńskiego, która pożyczała mu pieniądze, i którą prezes usadowił w radzie nadzorczej Orlenu. Jednak pożyczek chyba już nie będzie, bo pani Janina została z rady koncernu paliwowego odwołana.