Korwin-Mikke, Braun, Mentzen czy Bosak? Wyniki są wyrównane. Sprawdź rezultat SONDY Sommera!

Drogi Konfederacji i Janusza Korwin-Mikkego się rozchodzą. Nestor wolnościowców od słów przechodzi do czynów, założył swoją partię i zapowiada start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kogo środowisko wolnościowców, narodowców i konserwatystów, mając do wyboru trzy partie składowe Konfederacji oraz Korwin-Mikkego, oddałoby swój głos? Sprawdź wynik sondy Sommera!

Janusz Korwin-Mikke razem ze Stanisławem Michalkiewiczem ogłosili miesiąc temu powstanie nowego prawicowego ugrupowania. Korwin-Mikke został źle potraktowany w Konfederacji (usunięto go z Rady Liderów Konfederacji i zawieszono w prawach członka) oraz w jego macierzystej partii Nowa Nadzieja, z której prezes Sławomir Mentzen zabronił mu startu w wyborach.

Korwin-Mikke nie chciał toczyć wewnątrzpartyjnych wojen i po prostu założył własne, kolejne zresztą, ugrupowanie. Na początku nie chciał zdradzać nazwy, by przypadkiem ktoś nie zarejestrował jej jako pierwszy.

Teraz, kiedy dokumenty rejestrowe są już złożone, Korwin-Mikke publicznie wyjawił nową-starą nazwę. Partia będzie się nazywała KORWiN, czyli tak jak poprzednia nazwa partii Nowa Nadzieja, zanim stery objął w niej Mentzen.

Korwin-Mikke zdradził także, że program nowej-starej partii KORWiN będzie taki sam jak dawniej – czyli mocno prawicowy, wolnościowy. Jednak na wybory do Parlamentu Europejskiego pojawi się całkiem nowy i bardzo konkretny.

Tomasz Sommer na portalu X (dawniej Twitter) utworzył sondę, w której pyta swoich czytelników, na którą z partii prawicowych by zagłosowali? Do wyboru były trzy ugrupowania współtworzące Konfederację (Konfederacja Korony Polskiej, Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) oraz KORWiN Janusza Korwin-Mikkego.

W sondzie głos oddało ponad 28 tys. osób. Walka trzech ugrupowań była bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężyła opcja Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 28,8 proc. O 0,2 pp. mniej głosów zdobył Ruch Narodowy, a podium zamknęła partia KORWiN z wynikiem 27,2 proc. Zdecydowanie najsłabiej wypadła Nowa Nadzieja – 15,3 proc. Warto mieć na uwadze, że w sondzie w przeważającej większości uczestniczyły osoby z konkretnej „bańki”, niemniej wyniki pokazują, jakie są nastroje środowisk wolnościowych, narodowych i konserwatywnych.