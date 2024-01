Kolejne firmy wycofują reklamy z TV Republika

- Reklama -

Wydłuża się lista firm, które wycofują swoje reklamy na antenie TV Republika. Powodem jest seria niefortunnych wypowiedzi, które padły ostatnio na antenie stacji.

Przypomnijmy, że od kilku dni trwa seria wypowiedzi o imigrantach na antenie TV Republika. Najpierw satyryk Jan Pietrzak skomentował kwestię przyjmowania nielegalnych imigrantów.

- Reklama -

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – powiedział Pietrzak.

Następnie przebił go publicysta Marek Król mówił o „czipowaniu i tatuowaniu nielegalnych migrantów”.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Na pytanie o to, co należy zrobić z problemem nielegalnych imigrantów przybywających do Europy, Król odparł: – Jest prosty sposób. Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie.

Później swoją cegiełkę dołożył Marek Jakubiak z Kukiz’15, który w programie #Jedziemy imigrantów porównał do „niepotrzebnych odpadów”.

– Przyjmiemy kilkaset tysięcy, ale to będzie zawsze mało – twierdził Jakubiak na antenie TV Republika. – Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów, tak brzydko porównując… – kontynuował polityk.

– No to może faktycznie zostawmy te brzydkie porównania – wtrącił prowadzący program Michał Rachoń.

Te firmy wycofają swoje reklamy

Do tej pory na antenie TV Republika reklamowały się m.in. Orlen, Lidl Polska, Polfa, Provident, Carrefour, Perła Browary Lubelskie, Kaufland, Grupa OLX, Reckitt Benckiser, Wedel, Tarczyński.

Po serii wypowiedzi, które padły na antenie stacji swoje reklamy wycofały Ikea i mBank.

Pisaliśmy o tym szerzej: Ikea i mBank wycofują reklamy z Telewizji Republika. Dziennikarze ogłaszają bojkot

Wycofanie swoich reklam zapowiedziały już kolejne firmy. Provident, Media Expert, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Tarczyński i Żabka już niedługo nie będą się reklamować w TV Republice. Po nich zniknie także serwis Otodom, który należy do Grupy OLX.