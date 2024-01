Sommer i Piwowarczyk OSTRO o występie Wiplera. „Niedobrze się robi, jak się to ogląda” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler był w czwartek gościem Roberta Mazurka w RMF24. Polityk atakował Grzegorza Brauna, a Janusza Korwin-Mikkego obarczył winą za rządy Donalda Tuska.

Przypomnimy, że Wipler stwierdził, iż albo Konfederacja będzie „budować zdroworozsądkową partię konserwatywno-liberalną, narodową, o silnej tożsamości, silnych poglądach, ale bez ekscesów albo pójdziemy w wariactwa i ekscesy”. – To, co się tutaj wydarzyło, to nie był pierwszy raz i było bardzo spektakularne – dodał, odnosząc się „interwencji gaśnicowej”.

Wipler stwierdził, że „może być w tej sprawie w mniejszości”, jednak uważa, że „Konfederacja z Grzegorzem Braunem to jest Konfederacja, która ma 5 proc., z tego olbrzymia większość to są absolutnie zdeterminowani fani Grzegorza Brauna, ale tzw. normalni wyborcy, którzy chcą normalnej polityki, nie polityki gaśnicowej, nie polityki happeningowej, nie polityki takiej ekscesowej – od wyrywania mikrofonów, wynoszenia choinek z sądów”.

W kolejnych minutach podkreślał, że „głosował przeciw zawieszeniu Grzegorza Brauna w prawach członka klubu Konfederacji, ponieważ uważał, że powinien być, za to, co się wydarzyło, co szkodzi Polsce, Konfederacji, Krzyśkowi Bosakowi, całej ich formacji – powinien zostać usunięty z klubu a nie powinien być zawieszony”. – Nie zmieniłem zdania – oświadczył.

Odnosząc się zaś do Janusza Korwin-Mikkego, Wipler stwierdził, że „to, kto teraz rządzi Polską, że rządzi Donald Tusk, że mamy rząd centro-lewicowy to jest efekt tak naprawdę działań Janusza Korwin-Mikkego, w przeważającej mierze, oczywiście nie tylko”.

Występ posła Konfederacji skomentował m.in. redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

„Przemysław kontynuuje swoją pracę. Skoro ma takie poglądy to dlaczego nie wkręcił się do KO tylko do Konfederacji?” – napisał, odnosząc się do fragment, w którym Wipler stwierdził, że jego zdaniem Braun powinien zostać usunięty z klubu.

„Mazurek sprawił, że Wipler ewangelicznie trzy razy się zaparł Brauna. Określił go mianem wariata a wyborców zwyzywał od nienormalnych. Niedobrze się robi, jak się to ogląda. Przypomnijmy, że to od jego pojawienia się na listach zaczął się dramatyczny spadek poparcia dla Konfederacji. Rozumiem, że poparcie jest wciąż zbyt duże?” – dodał w kolejnym wpisie Sommer.

Z kolei wydawca portalu nczas.info, Radosław Piwowarczyk, zauważył, że „Wipler dołączył do Konfy kilka miesięcy temu i od tamtej pory przoduje w odcinaniu się od jej założycieli”.

„Do tego opowiada niestworzone rzeczy o kampanii. Tymczasem sondaże załamały się po tym, jak Banaś, Siarkowska i właśnie Wipler dołączyli do Konfy” – dodał.

„Po dzisiejszej akcji i oczernianiu Brauna Wipler powinien być co najmniej zawieszony w Konfederacji. Trudno jednak tego oczekiwać, skoro nawet po kłamstwach i mijaniu się z prawdą w sprawie JKM nie było żadnej reakcji. Brak reakcji oznacza, że liderom Konfy to pasuje” – napisał w kolejnym komentarzu na platformie X.