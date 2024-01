„Nowe” TVP Info ze spadkiem oglądalności

- Reklama -

TVP Info wróciło po przejęciu mediów publicznych przez nową władzę, ale notuje spory spadek oglądalności. Na kanale nie zobaczymy już programów, w których do tej pory pojawiali się publicyści z propisowskich mediów.

Po przejęcie TVP Info przez nowe władze z anteny zniknęły takie programy jak: „W tyle wizji”, „#Jedziemy”, seria „Resortowe dzieci”, cykl „Fakty czy kłamstwa?”, „Demaskatorzy” oraz „Śledczym okiem”. Widzowie TVP Info nie zobaczą już także sobotniego magazynu „Salon dziennikarski” oraz cyklu „W kontrze”.

Na antenie przestali się pojawiać propisowscy dziennikarze z „Sieci” i „Gazety Polskiej”. Nie zobaczymy już braci Karnowskich, Piotra Nisztora, Doroty Kani czy Jakuba Maciejewskiego.

Choć zdawać by się mogło, że wiele osób czekało na usunięcie tych wszystkich programów, to z twardych danych wynika, że spora część widzów odwróciła się od TVP Info (co nie jest szokiem, bo oczywiście zatwardziali pisowcy programu już nie włączą), ale kanał informacyjny nie zdobył nowych odbiorców.

Z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że po czterech dniach po wznowieniu nadawania kanał TVP Info ma średnio zaledwie 0,96 proc. udziału.

Od 29 grudnia do 1 stycznia SHRy stacji zmalały o odpowiednio 81,10 proc., 69,63 proc. i 75,20 proc.

„Z danych telemetrycznych wynika, że w okresie od 29 grudnia ub.r. do 1 stycznia br. TVP Info było 19. najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w Polsce. W kilku poprzednich dniach kanał TVP Info notował zerową oglądalność (pomiary stacji nie były dokonywane przez Nielsena, widownia została zakwalifikowana do tzw. „others”). W dniu wyłączenia sygnału (tj. w środę, 20 grudnia) udziały TVP Info wynosiły odpowiednio 0,87 proc., 0,41 proc. i 0,43 proc. (tego dnia stacja była monitorowana do godz. 11.18)” – czytamy na Wirtualnych Mediach.

TVP Info jest obecnie wyprzedzane przez TVN24 (5,23 proc.), TV Republika (2,41 proc.), Polsat News (2,04 proc.) i Wydarzenia24 (1,04 proc.)