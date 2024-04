Burza po słowach Pietrzaka. Korwin-Mikke: Dziwna wypowiedź. Do tej pory…

- Reklama -

Do słów Jana Pietrzaka na temat nielegalnych imigrantów, jakie padły na antenie telewizji Republika, odniósł się Janusz Korwin-Mikke.

Przypomnijmy, że chodzi o wypowiedź Jana Pietrzaka, która padła w niedzielę w Republice.

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – powiedział w niedzielę na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak.

„Dziwna wypowiedź Janka Pietrzaka. Do tej pory PiSmeni zwalczali Niemców i ich metody – a teraz zaleca nam robić to samo, co Niemcy pięć lat temu, gdy umieszczali imigrantów w Dachau i Buchenwaldzie? Nie prościej odesłać nachodźców do Niemiec, gdzie przecież Niemcy ich kochają?” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

Donos w związku ze słowami Pietrzaka złożył już Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, a minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar „poprosił” Prokuratora Krajowego o wszczęcie śledztwa. Głos zabrało Muzeum Auschwitz.

