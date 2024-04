Braun o sytuacji w Konfederacji po „interwencji gaśnicowej”. „To jest mrzonka” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem u Moniki Jaruzelskiej. Prowadząca pytała m.in. o „interwencję gaśnicową”, czyli ugaszenie gaśnicą proszkową świec chanukowych, które uroczyście zapalono w Sejmie.

Przypomnijmy, że Braun 12 grudnia ugasił gaśnicą żydowskie świece chanukowe, które zapalono w Sejmie RP. Poseł został za to odsądzony od czci i wiary, nawet przez kolegów z własnego klubu poselskiego. Ponadto został ukarany finansowo przez Prezydium Sejmu – najwyższą możliwą karą. Złożono także donos do prokuratury.

Jaruzelska pytała „czy jest to korzystne również dla pana kolegów z Konfederacji, całe to zajście?”, a także dopytywała, jak Braun „czuje się w tej sytuacji” i „jakie mają stosunki z panem Krzysztofem Bosakiem”.

– Ja jestem dumnym współtwórcą projektu politycznego Konfederacja. Pięć lat temu uścisnęliśmy sobie prawicę z panem prezesem (Januszem) Korwin-Mikkem, z panem prezesem (Robertem) Winnickim, nieodżałowanej również pamięci – mówił Braun.

– Konfederacja dokonała przełomu na polskiej scenie politycznej, takiego malutkiego, kopernikańskiego przewrotu w naszych bańkach, prawackich, ponieważ Konfederacja jako pierwsza wspięła się na wyżyny niemożliwości praktycznego współdziałania, bez wzajemnego przymuszania się do jakichś wielkich zjednoczeń – zaznaczył.

– Nie ma, nie było, nie będzie wielkich zjednoczeń. Nie ma, nie było, nie będzie komunii dusz i telepatycznej jedności między nami (…), ale może być realne współdziałanie. I otóż, piąty rok już trwa to realne współdziałanie i notujemy na koncie partyjnym, a z poczuciem, że to dla ojczyzny, dla Rzeczypospolitej, notujemy realne osiągnięcia – wskazał.

– To, że pojawiają się napięcia – no jak mają się nie pojawiać, są ciśnienia zewnętrzne, to te ciśnienia się przekładają na wewnętrzne napięcia. Ja już właśnie sterany wiekiem, może stosunkowo nieźle jakoś znoszę te ciśnienia i tego bym wszystkim życzył, bo z kolei myślenie takie, że da się politykować w Polsce i nie wytwarzać samemu i nie narażać się na ciśnienia, no to to jest mrzonka – skwitował.