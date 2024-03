Sommer nie wytrzymał! MOCNE słowa o Konfederacji po akcji Brauna. „Mi się niedobrze robi”

- Reklama -

W niedzielnych programach publicystycznych wciąż jednym z gorących tematów pozostaje „interwencja gaśnicowa” posła Grzegorza Brauna. Przedstawiciele Konfederacji wciąż odcinali się od parlamentarzysty. Ich występy skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Przemysław Wipler

Z relacji Przemysława Wiplera, który gościł w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”, wynika, że część konfederatów chciała wyrzucenia Brauna z partii po wtorkowym zgaszeniu świec chanukowych gaśnicą.

– Szliśmy na ten klub ze Sławomirem Mentzenem i powiedział wyraźnie, że idziemy, żeby położyć wniosek o wyrzucenie Grzegorza Brauna – powiedział Wipler.

Do tego jednak nie doszło. Przypomnijmy, że Szymon Hołownia zastosował pewnego rodzaju szantaż. Po akcji Brauna część mainstreamu domaga się usunięcia Krzysztofa Bosaka z Prezydium Sejmu i pozbawienia funkcji wicemarszałka. Hołownia powiedział, że poprze taki wniosek, jeśli Braun nie zostanie wyrzucony z Konfederacji.

– Zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. De facto stawiając nam ultimatum i żądanie wyrzucenia Grzegorza Brauna z klubu, Szymon Hołownia uratował go – oznajmił poseł.

Dodał, że wyborcy Konfederacji nie mogą mieć przeświadczenia, że ktoś wewnątrz partii, dla „ratowania swojego stołka”, jest gotów wyrzucić kolegę z klubu.

Powiedział ponadto, że sam głosował przeciwko zawieszeniu Brauna, ponieważ w dalszym ciągu optował za wyrzuceniem prezesa Konfederacji Korony Polskiej z Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Krzysztof Bosak był gościem w „7. Dniu Tygodnia” w Radiu ZET. – Nasz klub wyraził jasną ocenę tego zachowania. Potępił je i poseł Braun jest zawieszony. Natomiast robienie wokół tego w tej chwili takiej afery, że będzie odpowiedzialność zbiorowa i że ja będę odwoływany z funkcji marszałka, jest moim zdaniem nieproporcjonalne i niepoważne – powiedział.

– To, co się działo na sali sejmowej, to była normalna dyskusja – mówił Bosak, odnosząc się do sprostowania Grzegorza Brauna tuż po zgaszeniu świec.

– A to, co się działo w korytarzu, w holu, to był skandal. Skandal, za który poseł został już w tej chwili bardzo surowo ukarany. Sąd będzie rozpatrywał prawdopodobnie, bo już do prokuratury została skierowana sprawa i marszałek Sejmu nawet chwalił się, że dzwonił do prokuratora generalnego. Miała być prokuratora niezależna, ale jest na telefon, jak widzimy – dodał.

– Przypominam, że kiedy były niszczone kościoły, nikt nie postulował, żeby odwołać Czarzastego – dodał wicemarszałek. Jako przykład podał chociażby ochlapanie farbą kościoła Św. Aleksandra, który jest niecały kilometr od Sejmu. Wspominał też o utrudnianiu przez posłów Koalicji Obywatelskiej pracy Straży Granicznej na granicy z Białorusią.

Rzecznik Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik gościła u Miłosza Kłeczka w „Woronicza 17” w TVP. – My daliśmy jasny komunikat, że potępiamy tego typu zachowanie. No nie powinno się gasić świec chanukowych w Sejmie gaśnicą, można było je ugasić w każdy inny możliwy sposób, niekoniecznie gaśnicą, powodując przy tym zagrożenie – powiedziała.

Wskazała też na hipokryzję lewicy. – Powstaje podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle Chanuka jest obchodzona w Sejmie. 17 lat temu nie była obchodzona, została wprowadzona do Sejmu przez śp. Lecha Kaczyńskiego. Przed 17 laty nie było problemu z tym, że Chanuki w Sejmie nie było, tak samo jak w Knesecie nie ma problemu z tym, że nie ma dzielenia się opłatkiem i nie ma szopki bożonarodzeniowej – wskazała Zajączkowska-Hernik.

– Kolejna sprawa jest taka, nie powinniśmy wspierać żydowskich uroczystości w momencie, kiedy dochodzi do ludobójstwa na palestyńskiej ludności cywilnej przez armię Izraela. I kolejna sprawa, mamy do czynienia z ogromną hipokryzją, zarówno ze strony marszałka Szymona Hołowni, który sam był za rozdziałem państwa od kościoła, a wprowadza i godzi się na to, by uroczystość Chanuki była w Sejmie obchodzona i ponownie, hipokryzją ze strony Lewicy, która teraz nagle bardzo tłumnie staje za obroną Chanuki w Sejmie – dodała.

– Nasze stanowisko wobec posła Brauna jest jasne, potępiliśmy ten czyn – mówiła rzecznik Konfederacji.

Do występów konfederatów odniósł się w niedzielę na portalu X Tomasz Sommer.

„Przedstawiciele Konfederacji występujący w mediach popełniają tę samą głupotę w sprawie posła Brauna, którą popełniali w sprawie JKM. Przepraszają, odcinają się – słowem dają się grillować. Co powinni robić? Odmówić jakiegokolwiek komentarza dopóki z posad nie wylecą komunistyczne «ministerki» od atakowania kościołów, brutal Nitras i wicemarszałek Czarzasty. Domagać się ukarania Żydówki, która skopała Brauna. Domagać się ukarania Hołowni za spowodowanie zagrożenia pożarowego. Jak teraz oglądam te żałosne odcinanki i przeprosinki to mi się niedobrze robi” – skwitował na portalu X Tomasz Sommer.