Zajączkowska-Hernik w TVP: „Nasze stanowisko wobec posła Brauna jest jasne” [VIDEO]

Po raz pierwszy od dłuższego czasu TVP zaprosiła do studia polityka Konfederaci. Partię reprezentowała jej rzecznik Ewa Zajączkowska-Hernik.

– Polska to kraj, w którym jest wiele wyznań, wiele osób ma różne poglądy i Sejm to jest miejsce, w którym te poglądy i te wyznania mają miejsce do przedstawiania swoich wizji Polski – twierdził w programie „Woronicza 17” europoseł Nowej Lewicy Marek Balt.

– Tylko krzyż w Sejmie wam przeszkadza, a Chanuka nie – zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik.

– Identyfikujecie się z tego rodzaju zachowaniami, czy absolutnie odcinacie się od posła Brauna? – pytał prowadzący Miłosz Kłeczek.

– My daliśmy jasny komunikat, że potępiamy tego typu zachowanie. No nie powinno się gasić świec chanukowych w Sejmie gaśnicą, można było je ugasić w każdy inny możliwy sposób, niekoniecznie gaśnicą, powodując przy tym zagrożenie – odparła rzecznik Konfederacji.

– Ale po co je gasić? – dziwił się Kłeczek.

– Powstaje podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle Chanuka jest obchodzona w Sejmie. 17 lat temu nie była obchodzona, została wprowadzona do Sejmu przez śp. Lecha Kaczyńskiego. Przed 17 laty nie było problemu z tym, że Chanuki w Sejmie nie było, tak samo jak w Knesecie nie ma problemu z tym, że nie ma dzielenia się opłatkiem i nie ma szopki bożonarodzeniowej – wskazała Zajączkowska-Hernik.

– Kolejna sprawa jest taka, nie powinniśmy wspierać żydowskich uroczystości w momencie, kiedy dochodzi do ludobójstwa na palestyńskiej ludności cywilnej przez armię Izraela. I kolejna sprawa, mamy do czynienia z ogromną hipokryzją, zarówno ze strony marszałka Szymona Hołowni, który sam był za rozdziałem państwa od kościoła, a wprowadza i godzi się na to, by uroczystość Chanuki była w Sejmie obchodzona i ponownie, hipokryzją ze strony Lewicy, która teraz nagle bardzo tłumnie staje za obroną Chanuki w Sejmie – dodała.

– Nasze stanowisko wobec posła Brauna jest jasne, potępiliśmy ten czyn – mówiła rzecznik Konfederacji.

– Pan poseł Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji i nikt z zewnątrz nie będzie dyktował tego, jak klub Konfederacji będzie wyglądał, bo w tym momencie (…) wicemarszałek Krzysztof Bosak jest szantażowany tym, że powinien pojawić się na odpaleniu świec chanukowych – no przecież nie można katolikowi nakazać pokazywania się na żydowskich uroczystościach – podkreśliła Ewa Zajączkowska-Hernik.

Niech się wreszcie zdecydują, bo już nie wiadomo o co im chodzi. Chcą tego odłączenia religii od państwa, czy jednak Sejm to miejsce, w którym posłowie za pomocą poglądów i wyznania przedstawiają swoją wizję Polski? Brawo @EwaZajaczkowska pic.twitter.com/Vo1mYF7EBX — Wolność__Słowa (@WolnoscO) December 17, 2023