Nie żyje współzałożyciel Comarchu i prezes Cracovii. Janusz Filipiak miał 71 lat

Zmarł założyciel firmy Comarch Janusz Filipiak – poinformowała w komunikacie firma Comarch. Janusz Filipiak miał 71 lat. Przez ponad 40 lat zajmował się nowoczesnymi technologiami. Firmę Comarch, dostawcę rozwiązań informatycznych, założył w 1993 r.

„Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, współzałożyciela Comarchu, wybitnego polskiego uczonego, przedsiębiorcy i pasjonata piłki nożnej” – poinformowała Comarch.

Janusz Filipiak urodził się 3 sierpnia 1952 r. w Bydgoszczy. Był profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych. Od ponad czterdziestu lat zajmował się nowoczesnymi technologiami. W 1993 r. założył firmę Comarch dostawce rozwiązań informatycznych.

W 1979 r. został profesorem nadzwyczajnym AGH, w której przez osiem lat, od 1991 do 1998 roku, kierował Katedrą Telekomunikacji. Mając 39 lat, w 1991 r. otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Lecha Wałęsy.

Filipiak był autorem sześciu książek z zakresu teleinformatyki, trzy z nich zostały wydane w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej w tym: „Modelling and Control of Dynamic Flows in Communications Networks” (SpringerVerlag, 1988) oraz „Real Time Network Management” (North Holland, 1991). Opracował ponad sto artykułów z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, które zostały opublikowane w wielu znanych na całym świecie czasopismach specjalistycznych.

Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii. Był konsultantem naukowym France Telecom oraz pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). Prowadził projekty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W 2004 r Filipiak został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki, a w 2012 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej. W 2016 r. prezydent Andrzej Duda wyróżnił Janusza Filipiaka za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, przyznając mu Indywidualną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Janusz Filipiak od 2004 r. był też prezesem MKS Cracovia SSA.

Comarch jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku. Jest to jedna z największych firm informatycznych w Europie, prowadząca projekty dla czołowych marek z Polski oraz świata w najważniejszych sektorach gospodarki, m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarchu skorzystało dotychczas ponad kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, w ponad 100 krajach na 6 kontynentach.