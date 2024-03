Chanuka ponownie w Sejmie. Czy szantażowany Bosak się pojawi?

- Reklama -

Żydowskie święto Chanuka ponownie będzie celebrowane w Sejmie. Czy pojawi się na nim szantażowany przez sejmową większość Krzysztof Bosak?

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zakłócił w Sejmie żydowskie święto. Używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone świece chanukowe. Mainstream zawył z oburzenia, marszałek Szymon Hołownia wykluczył Brauna z obrad, a Prezydium Sejmu nałożyło na posła maksymalną możliwą karę – pozbawienie połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Sprawa została także skierowana do prokuratury.

Zdecydowano ponadto, że w Sejmie odbędzie się ponowne uroczyste zapalenie świec chanukowych. Obecność zapowiedział prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i inni najważniejsi politycy w kraju.

Ponadto, mainstream oczekuje obecności Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Poseł jest pośrednio szantażowany. Padają sugestie, że jeśli nie pojawi się na celebrowaniu żydowskiego święta, to może zostać usunięty z Prezydium Sejmu i pozbawiony funkcji wicemarszałka Sejmu.

– Mam nadzieję, że marszałek Bosak wtedy też z nami stanie. To byłoby bardzo potrzebne – mówił w środę Hołownia, wcześniej sugerując, że jeśli Braun nie zostanie usunięty z Konfederacji, to on zagłosuje za usunięciem Bosaka z Prezydium Sejmu. Tego samego domaga się Lewica, która już złożyła stosowny wniosek, a PiS zapowiedział, że go poprze.

Sam Bosak, podczas briefingu prasowego w Sejmie zapowiedział, że nie pojawi się na zapaleniu świec chanukowych w Sejmie. Wcześniej Sławomir Mentzen zapowiadał, że Konfederacja nie da się szantażować. „Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka” – napisał na Twitterze/X prezes Nowej Nadziei.

W kolejnym odcinku z serii „Mentzen grilluje” dodał: – Zmuszanie kogoś do uczestnictwa w uroczystościach religijnych to przestępstwo. Po drugie, jak można zmuszać kogoś do uczestnictwa w uroczystości religijnej z innej religii?

Celebrowanie żydowskiego święta w Sejmie ma się rozpocząć w czwartek o godzinie 16.