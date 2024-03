Tusk premierem. Kaczyński: „Pan jest niemieckim agentem!”

- Reklama -

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kandydaturę Tuska na premiera zgłosiła w poniedziałek po południu grupa posłów.

Jedynym kandydatem, zgłoszonym przez przedstawicieli większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko był Donald Tusk.

We wtorek o godzinie 10 nowy Prezes Rady Ministrów ma przedstawić program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

Donald Tusk w latach 2007–2014 był prezesem Rady Ministrów stojącym na czele swojego pierwszego i drugiego gabinetu.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” nie ma wątpliwości co przyniesie ta zmiana na stanowisku premiera RP.

No to po Morawieckim. Były to rządy tak samo głupie, jak długie. I tylko jedno jest w tym smutne – Tusk z całą pewnością ma pomysły tak samo, jeśli nie jeszcze głupsze.

— Tomasz Sommer (@1972tomek) December 11, 2023