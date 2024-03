Piękna Rosjanka chce grać dla Polski [FOTO]

- Reklama -

Rosyjska tenisistka Waleria Olianowska otrzymała polskie obywatelstwo i zamierza reprezentować nasz kraj w turniejach rangi WTA. Światowa federacja ma podjąć decyzję o zmianie jej reprezentacji w rankingu.

Waleria Olianowska to 22-letnia tenisistka, która od sześciu lat trenuje w Polsce i niedawno otrzymała polskie obywatelstwo. Teraz marzy o tym, by reprezentować nasz kraj w turniejach rangi WTA i w Pucharze Federacji.

Olianowska urodziła się w Rosji, ale jest tam na cenzurowanym po tym, gdy wyraziła sprzeciw wobec polityki Władimira Putina, szczególnie na polu Ukrainy. Publicznie krytykowała wojnę, co sprawia, że prawdopodobnie raz na zawsze zamknęła sobie drzwi do reprezentowania Rosji na arenie międzynarodowej.

W Polsce trenuje od sześciu lat. Teraz ma nadzieję, że będzie mogła występować pod biało-czerwoną flagą w turniejach tenisowych WTA. Jeśli tak się stanie, będzie to dla niej dodatkowo pewne ułatwienie, bowiem do niektórych turniejów obywatele Rosji wciąż nie są dopuszczani.

— W zeszłym roku była bardzo skomplikowana sytuacja. Grałam w turnieju ITF 100k w Kozerkach i wtedy jeszcze nie miałam tego obywatelstwa, dopiero się o nie starałam. Kilka tygodni temu otrzymałam polskie obywatelstwo i teraz już mogę śmiało reprezentować Polskę. Mam wielką nadzieję, że wkrótce będę także w reprezentacji — mówi w rozmowie z Interią.

— W Polsce czuję się świetnie, wręcz rewelacyjnie. Szczególnie w sytuacji, w jakiej byłam i jakiej teraz jestem — to jest niebo a ziemia. Bardzo dziękuję Polsce za tę możliwość i wszystkim, którzy mi pomogli po drodze. Jestem naprawdę wdzięczna. Każdego dnia dziękuję za to, że mam takie możliwości, że mogę przyjechać do Kozerek i zagrać — dodała Olianowska.