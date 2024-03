Hipokryzja Morawieckiego. Pejo: Czemu nie powiedział pan o tym, jak… [VIDEO]

- Reklama -

W serii pytań do odchodzącego Mateusza Morawieckiego poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo zwrócił uwagę, że słowa premiera przeczą jego działalności.

Mateusz Morawiecki nie jest już premierem. Jego rząd nie uzyskał wotum zaufania. Zanim doszło do głosowania, Morawiecki wygłosił expose, po którym oświadczenia wygłosili przedstawiciele wszystkich klubów oraz koła poselskiego.

Następnie posłowie przeszli do zadawania pytań premierowi. Zgłosiło się 107 posłów – głównie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeważnie bili peany na cześć odchodzącego.

Pytania zadał także Bartłomiej Pejo z Konfederacji. – Jak to jest, że mówi pan panie premierze o bronieniu polskiego interesu, o suwerenności, o koalicjach polskich spraw, podczas kiedy jest pan odpowiedzialny za zgodę Polski na pakiet klimatyczny Fit for 55? – pytał poseł.

– Czemu nie powiedział pan tutaj dzisiaj z mównicy sejmowej o tym, jak ten pakiet wpłynie na Polskę i właśnie na jej suwerenność? Jak jego założenia i kolejne dyrektywy będą wpływały na polską gospodarkę, energetykę, na poziom życia każdego z Polaków? – kontynuował Pejo.

Według niego, dorobek Morawieckiego i jego rządu wpłynął na brak suwerenności Polski. Mając minutę na wypowiedź przywołał tzw. Strefę Czystego Transportu, nazywaną również strefą wykluczenia, która właśnie wprowadzana jest w Warszawie.

Zaznaczył, że ostro sprzeciwia się temu PiS, a przecież Warszawa Trzaskowskiego robi to dlatego, że ustawowo pozwolił na to… PiS.

– Przecież radni stolicy wprowadzają ją tylko i wyłącznie dlatego, że państwo (PiS) przyjęliście ustawę o elektromobilności, w której pozwala się samorządom na wprowadzanie tego typu antyobywatelskich ograniczeń, uderzających właśnie w tych najbiedniejszych Polaków – zakończył Pejo.

Moje pytanie do premiera Morawieckiego. Co z Fit for 55? Co z polską suwerennością? Odpowiedzi się chyba nie doczekam… pic.twitter.com/rHHcYWulJd

— Bartłomiej Pejo (@bartlomiejpejo) December 11, 2023