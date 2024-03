Koniec bezpłatnej autostrady? Za chwilę znów możemy płacić

- Reklama -

W przedwyborczym szale Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało bezpłatne autostrady. Trzy z pięciu rzeczywiście są bezpłatne. Niebawem może się to jednak zmienić.

Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd autostradami A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica. Od 4 września br. bezpłatna stała się także autostrada A1 Rusocin – Nowa Wieś, w potocznej świadomości funkcjonująca jako Gdańsk – Toruń.

Płatne pozostają natomiast autostrady A2 Świeck – Konin (z wyłączeniem odcinka między węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód) oraz A4 Katowice – Kraków.

PiS sukces odtrąbił, ale nie pomogło to w wygraniu wyborów w takim stopniu, by kontynuować rządy. Czy pozostawi po sobie bezpłatne autostrady? Okazuje się, że niekoniecznie.

O ile A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica pozostaną bezpłatne, tak umowa na bezpłatny przejazd autostradą A1 została zawarta z operatorem Amber One tylko do końca 2023 roku. Niewykluczone więc, że od nowego roku ponownie trzeba będzie płacić za przejazd na odcinku Gdańsk – Toruń. Czy tak będzie, to już zależy od nowego rządu.