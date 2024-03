Szantaż i cenzura w Internecie. Musk do lewackich koncernów, Sommer do Google i YouTube: GFY! [VIDEO]

- Reklama -

Elon Musk, właściciel m.in. Tesli, SpaceX i X (dawniej Twitter), był gościem Andrew Rossa z „New York Timesa” na wydarzeniu DealBook organizowanym przez ten dziennik. Mowa była między innymi o szantażu i cenzurze w Interencie, której doświadcza Musk. W Polsce jest to praktykowane od lat.

Uważany za najbogatszego człowieka świata biznesmen został spytany o swoje rzekomo antysemickie wpisy. Musk zaprzeczyła, jakoby był antysemitą.

Miliarder stwierdził, że niepotrzebnie wdał się na X w dyskusję z jednym z internautów, a pod wątkiem rzeczywiście pojawiły się antysemickie treści.

– Powinienem był nie odpowiadać tej konkretnej osobie… W zasadzie wręczyłem naładowaną broń tym, którzy mnie nienawidzą – stwierdził.

Jednocześnie Musk zaznaczył, że to nie jego „tour przeprosinowy” (w USA celebryci i biznesmeni często zaliczają tego typu tournée po mediach, by kajać się za różne przewinienia).

Biznesmen zaznaczy także, że nie zamierza poddawać się szantażowi reklamodowców, którzy chcą, by zaczął cenzurować treści.

Miliarder jest gotów zaryzykować utratę kolejnych 75 milionów dolarów. – Nie reklamuj się [jeśli nie chcesz] – powiedział Musk. – Jeśli ktoś będzie próbował mnie szantażować reklamami, szantażować pieniędzmi? Niech wypie**la.

Właściciel X powtórzył to słowo jeszcze kilka razy ku wielkiemu zdumieniu prowadzącego. Na koniec Musk dodał „hej, Bob”, co było skierowane do szefa Disneya, Boba Igera, który również był obecny na DealBook, a który właśnie wycofał reklamy Disneya z platformy Muska.

Po stwierdzeniu prowadzącego rozmowę, że brak reklam to upadek przedsiębiorstwa takiego jak X, Musk powiedział, że „tak, bojkot reklamodawców zabije przedsiębiorstwo.” Ale dodał, że jednocześnie cały świat będzie widział, że ci reklamodawcy zabili przedsiębiorstwo – czyli w domyśle po czymś takim nikt nie będzie chciał reklam od firm, które niszczą reklamobiorców.

