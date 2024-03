Leżała kilka godzin na mrozie w środku miasta. Wiele osób ją widziało. Zmarła w szpitalu

- Reklama -

Leżała kilka godzin prawie w centrum Andrychowa. Musiało ją widzieć wiele osób, w pobliżu jest dużo sklepów i lokali gastronomicznych. Nie udało się jej uratować. 14-latka zmarła w wadowickim szpitalu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dziewczynka, mieszkająca w podandrychowskich Sułkowicach, we wtorek rano wyszła na lekcje. Uczyła się w pobliskich Kętach. Nie dotarła tam. Około godziny 8.15 zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i „ma mroczki”. Nie była w stanie wskazać, gdzie się znajduje. Później już nie odbierała telefonu.

Nastolatka była wówczas na obrzeżach ścisłego centrum Andrychowa. Osunęła się przy niewielkiej przyczepie z reklamą, ustawionej przy parkingu obok sieciowego supermarketu i ciągu prywatnych sklepików. Tuż obok przebiega główna ulica: krajowa 52, a nią duża część ruchu lokalnego i tranzytowego z Krakowa do Bielska-Białej. Przez kilka godzin nikt się nią nie interesował, chociaż pojawiły się zeznania kierowców jadących w korku główną ulicą potwierdzające, że widzieli dziewczynę.

Burmistrz Tomasz Żak powiedział, że miejsce, w którym znalazła się dziewczynka, nie jest objęte monitoringiem miejskim. „Jest tylko monitoring supermarketu i prywatnych sklepów” – wskazał.

Bliscy dziecka zaczęli poszukiwania na własną rękę. Radio rmf.fm podało nieoficjalnie, że dziewczynka mieszkała sama z ojcem. Po godzinie 10 to on powiadomił policję o sytuacji. Jednak czekał około godziny na komisariacie. Na obecną chwilę nie wiadomo jakie działania podjęła policja.

Dziecko zostało znalezione przez kolegę ojca. Było to około godziny 13. Zabrał ją do pobliskiego sklepu, tam obsługa dwukrotnie musiała wzywać karetkę, ponieważ po pierwszym telefonie pomoc się nie pojawiła. Jedna z klientek sklepu pomogła w prowadzeniu reanimacji dziewczyny. Pojawili się ratownicy, którzy przewieźli dziewczynę karetką do szpitala w Wadowicach, a następnie do lecznicy w Krakowie. W środę wieczorem podkom. Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji poinformowała, że 14-latka zmarła.

Już w środę wieczorem w miejscu, w którym dziewczyna została znaleziona, stanęły pierwsze znicze. W czwartek wciąż się paliły. Co jakiś czas ktoś przychodzi i zapala kolejny znicz.

Mieszkańcy Andrychowa nie kryją smutku i wręcz niedowierzania, że do takiej sytuacji w ogóle mogło dojść. „Przecież to jest widoczne miejsce. Tu jest tyle lokali handlowych. Tyle samochodów. Nikt nie zauważył, nie zareagował? Może to dlatego, że wciąż widzimy młodych, którzy tak siedzą? Często widzę, jak młodzi siedzą +po turecku+, wprost na betonie” – powiedziała starsza mieszkanka Andrychowa.

Podobnego zdania był mężczyzna, który robił zakupy w supermarkecie. „Myślałem, że może usiadła w miejscu, gdzie nie było jej widać, ale teraz patrzę; skąd! Tyle osób tędy się przemieszcza z zakupami. Niektóre auta mogły parkować z 10 metrów od niej. Przerażające, że nikt nie zwrócił uwagi; przecież ona siedziała kilka godzin na tym zimnie” – powiedział.

Komendant andrychowskiej Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz powiedział, że jego podwładni starają się zwracać uwagę na podobne sytuacje. „Bardzo pomagają nam mieszkańcy. Oni nie są bierni. Pięć dni temu na przystanku zasłabła osoba. Mieliśmy pięć wezwań od przechodniów. A tu… Może gdyby ta przyczepa z reklamą była bliżej chodnika?” – mówił.

Sprawą zajęła się wadowicka prokuratura. Wpłynęły już do niej materiały dotyczące 14-latki. Zlecona została sekcja zwłok zmarłej dziewczynki.