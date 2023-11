Wójt pobity do nieprzytomności. W tle przetarg

- Reklama -

Przed Sądem Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął się proces Henryka S. oskarżonego m.in. o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej tamtejszego wójta. Pokrzywdzony samorządowiec miał zostać uderzony na balu charytatywnym przez uczestnika tej imprezy.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w listopadzie 2022 r. podczas balu charytatywnego w Lidzbarku Warmińskim. Henryk S. miał wówczas znieważyć słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe oraz naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego na tym balu obowiązków służbowych wójta gminy Lidzbark Warmiński. Ponadto, został oskarżony o to, że groził wójtowi pozbawieniem życia.

Według ustaleń prokuratury, w trakcie balu oskarżony i pokrzywdzony rozmawiali ze sobą na temat jednego z rozstrzygniętych gminnych przetargów. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, w wyniku której Henryk S. uderzył wójta w twarz, a po przewróceniu jeszcze dwukrotnie uderzył go ręką w głowę. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż siedem dni.

Wkrótce po tym zdarzeniu wójt mówił mediom, że pobił go lokalny przedsiębiorca, który nie dostał z gminy umowy na przewozy dzieci.

„Oskarżony w pierwszym dniu procesu zaprzeczył, że znieważył i groził wójtowi gminy Lidzbark Warmiński. Częściowo przyznał się do naruszenia nietykalności pokrzywdzonego, wyjaśniając, że uderzył go tylko jeden raz otwartą ręką w głowę. Oskarżony w trakcie rozprawy przeprosił za to pokrzywdzonego” – poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak.

Na pierwszej rozprawie lidzbarski sąd przesłuchał kilkunastu świadków, w tym pokrzywdzonego wójta, który występuje w tej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Proces będzie kontynuowany 19 grudnia 2023 r. Sąd planuje wówczas m.in. przesłuchanie świadka oraz biegłego.