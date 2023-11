Korwin-Mikke: Duży natłok zgłoszeń do nowej partii

- Reklama -

Założyciel „Najwyższego Czasu!” Janusz Korwin-Mikke poinformował w mediach społecznościowych o „dużym natłoku zgłoszeń do nowej partii”. Kilka dni temu prezes-założyciel Nowej Nadziei pytał, „kto byłby chętny wstąpić do jego nowej partii (ze znanym wszystkim programem)?”.

Korwin-Mikke w wyborach parlamentarnych 2023 roku nie uzyskał reelekcji. Mandat dla Konfederacji w jego okręgu przypadł Karinie Bosak. Już po kampanii sąd partyjny Konfederacji zawiesił polityka, co skutkowało usunięciem go z Rady Liderów. Nieco później Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, poinformował, że Korwin-Mikke nie będzie startował w najbliższych wyborach z list Konfederacji.

Od tamtej pory w sieci pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, czy Korwin-Mikke założy nową partię. W czwartek poseł zamieścił na portalu X pytanie o to, kto byłby chętny na wstąpienie do jego partii. Jednocześnie zamieścił instrukcję, będącą zobowiązaniem do wstąpienia do nowej partii.

„Kto byłby chętny?”

„Dostaję zewsząd, w proporcji 3:1, wezwania, by (założyć nową partię)/(walczyć o zasady w ramach Nowej Nadziei). Przez kilka dni badałem nastroje w NN, wczoraj byłem na spotkaniu z „Młodzieżą dla Wolności” – a obecnie rozglądam się, jakie poparcie byłoby poza Partią. 13.go zaprzysiężony zostaje nowy skład Sejmu, przestaję być posłem NN i KONFEDERACJI – i będę miał formalnie rozwiązane ręce” – pisał Korwin-Mikke.

Prezes-założyciel Nowej Nadziei pytał zatem: „kto byłby chętny wstąpić do mojej nowej partii (ze znanym wszystkim programem)?”. „Nie – tu nie chodzi o kliknięcie ZA lub PRZECIW. To można zrobić bez żadnej odpowiedzialności. Ja pytam poważnie. Poniżej znajduje się prosta instrukcja – będąca zobowiązaniem do wstąpienia do nowej partii (pod warunkiem, że zostanie ona założona)” – pisał JKM.

„Nakierowana jest na ludzi, którzy nie byli w żadnej partii politycznej – ale, oczywiście, mogą się też zgłaszać aktualni i byli członkowie NN, KNP, UPR i ew. innych partyj politycznych. Od razu wyjaśniam: poparcie musiałoby być naprawdę masowe by nowa partia wzięła udział w najbliższych wyborach samorządowych; zakładam na razie start w wyborach do PE i Sejmu (uwaga: mogą być przyśpieszone!)” – wyjaśnił nestor środowiska wolnościowego.

„Duży natłok zgłoszeń”

Po kilku dniach Korwin-Mikke zamieścił wpis, w którym przekazał, że jest „duży natłok zgłoszeń do nowej partii”. „Duży natłok zgłoszeń do nowej partii i filtr poczty czasem nawala. Ktoś napisał, że to rozwiązanie „nieprofesjonalne”. Może to i prawda – ale Arkę Noego zbudowali amatorzy, a „Titanica” profesjonaliści” – napisał polityk.

„Proszę nie wysyłać zgłoszenia po raz drugi, natomiast dla nowych zgłoszeń: kody są na końcu: te same, ale podobno był to problem ze spacjami, proszę więc nie dodawać spacyj w TEMACIE, bo sortowanie zgłoszeń jest kłopotliwe” – dodał.

Jak zgłosić się do nowej partii?

Korwin-Mikke udostępnił instrukcję, jak zgłosić się do jego, potencjalnej, nowej partii. Poniżej udostępniamy ją w całości:

„I N S T R U K C J A

1 przemyśleć sprawę – i jeśli TAK, to:

2 wysłać na adres: jkmjanusz@o2.pl warunkowe zgłoszenie do tej partii – w TEMACIE koniecznie podając kod swojego województwa zamieszczony na końcu INSTRUKCJI.

3 W tekście należy koniecznie zamieścić, odpowiednio uzupełniając, poniższe:

Ja, [imię i nazwisko], zamieszkał [a/y w miejscowość] ur. [data (kobiety zamiast daty podają: „ukończyłam 18/16 lat”) ]oświadczam, że w przypadku utworzenia przez p.Janusza Korwin-Mikkego nowej partii politycznej z’obowiązuję się do niej wstąpić i płacić miesięczną składkę w wysokości 15 zł (10 zł poniżej 20 roku życia, 5 zł w przypadku uczniów).

—

4 Dodać uwagi o swoich możliwościach czasowych i innych.

5 Zajrzeć do zamieszczonego niżej spisu województw i ich kodów; sprawdzić, czy w TEMACIE LISTU jest poprawny kod; nic więcej w TEMACIE nie powinno być!

6 Raz jeszcze przemyśleć sprawę – i WYSŁAĆ LIST.

Dziękuję. Poniżej spis kodów województw:

Pomorze Gdańskie 1PoGda

Kujawsko-Pomorskie2KujPo

Podlasie 3Podla

Warszawa i Podw.4WwaPo

Mazowsze – reszta5Mazow

Łódzkie 6Lodz

Wielkopolska7Wlkp

Lubelskie 8Lubel

Podkarpackie9PKarp

Małopolska10MPol

Śląsk11Slsk

Dolny Śląsk 12DolS

Pomorze Zachodnie 13PomZ

Mazury i Warmia14WMaz

Świętokrzyskie15StoK

Lubuskie16Lbus

Opolskie 17Opol”.