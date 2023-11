TYLKO U NAS! Szybka reakcja Brauna. Spadochroniarz z SLD i PO wyleciał z Korony, a z nim…

- Reklama -

Jak dowiaduje się portal NCzas.Info, prezes Grzegorz Braun natychmiast reaguje na medialne doniesienia o dołączeniu do jego partii polityka, który w przeszłości związany był z SLD i Platformą Obywatelską.

Według informacji, które dotarły do portalu NCzas.Info, Grzegorz Braun usunął ze swojej partii Bartosza Kaczmarka.

Spadochroniarz z SLD i PO został usunięty z partii Brauna

O tym, że Kaczmarek, który jeszcze w 2016 roku był szefem poznańskich struktur SLD, a w 2018 roku należał do Platformy Obywatelskiej, dołączył do Konfederacji Korony Polskiej, pisaliśmy szerzej TUTAJ.

Po publikacji naszego tekstu dowiedzieliśmy się, że prezes Korony, Grzegorz Braun, usunął byłego lewicowca ze swojej partii.

To jednak nie wszystko. Braun ma ponoć przeprowadzić prawdziwe czystki w wielkopolskich strukturach Konfederacji Korony Polskiej – dowiaduje się portal NCzas.Info.

Kim jest Bartosz Kaczmarek?

W sieci wciąż są dostępne wywiady, w których Bartosz Kaczmarek, jako szef SLD, mówi m.in. o potrzebie likwidacji tzw. „śmieciówek” i potrzebie wprowadzenia różnych innych rozwiązań, które lewica uważa za propracownicze.

Nie było to też jakoś bardzo dawno temu. Szefem poznańskiej SLD Kaczmarek został w 2016 roku. No, ale skoro „skończył” w Koronie, to znaczy, że odszedł od postkomunistów, prawda? Ano nieprawda. Z SLD Kaczmarek został wyrzucony. Działo się to wtedy, gdy Włodzimierz Czarzasty „czyścił” partię ze swoich przeciwników.

Czy to wówczas polityk „nawrócił się” na prawicowość? Też nie. Z SLD Kaczmarek przeszedł do Platformy Obywatelskiej. W PO Kaczmarek był jeszcze w 2018 roku.

Dopiero stamtąd trafił do Konfederacji Korony Polskiej. Trzeba przyznać, że to nawet większe zaskoczenie niż obecność byłych kukizowców lub pisowców w szeregach innych partii składających się na Konfederację.