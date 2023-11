Były szef poznańskiego oddziału SLD dołączył do… Konfederacji Korony Polskiej Brauna [VIDEO]

- Reklama -

W ostatnich miesiącach pisaliśmy o wielu egzotycznych transferach do Konfederacji. Nowy członek Konfederacji Korony Polskiej rozbił jednak bank. Bartosz Kaczmarek był szefem poznańskiego SLD, później dołączył do Platformy Obywatelskiej, a teraz najwyraźniej szuka sobie miejsca w „drużynie Brauna”.

W sieci wciąż są dostępne wywiady, w których Bartosz Kaczmarek, jako szef SLD, mówi m.in. o potrzebie likwidacji tzw. „śmieciówek” i potrzebie wprowadzenia różnych innych rozwiązań, które lewica uważa za propracownicze.

Nie było to też jakoś bardzo dawno temu. Szefem poznańskiej SLD Kaczmarek został w 2016 roku. No, ale skoro teraz jest w Koronie, to znaczy, że odszedł od postkomunistów, prawda? Ano nieprawda. Z SLD Kaczmarek został wyrzucony. Działo się to wtedy, gdy Włodzimierz Czarzasty „czyścił” partię ze swoich przeciwników.

Czy to wówczas polityk „nawrócił się” na prawicowość? Też nie. Z SLD Kaczmarek przeszedł do Platformy Obywatelskiej. W PO Kaczmarek był jeszcze w 2018 roku.

A teraz jest w Konfederacji Korony Polskiej. Trzeba przyznać, że to nawet większe zaskoczenie niż obecność byłych kukizowców lub pisowców w szeregach innych partii składających się na Konfederację.

„A teraz hit. Bartosz Kaczmarek, były szef poznańskiego oddziału SLD (i to całkiem niedawno: 2016-2018), odnalazł się w… Konfederacji Korony Polskiej – czyli partii Grzegorza Brauna. Zaprasza na marsz niepodległości w #Poznań i chce rozpocząć dyskusję o #polexit (którego jest zwolennikiem)” – informuje na X Seweryn Lipoński, dziennikarz z regionalnej wielkopolskiej Telewizji WTK.

Powstaje pytanie, czy „góra” partii, w tym sam prezes Grzegorz Braun, ma świadomość tego, że taki zmiennopartyjny działacz zasila szeregi tego ugrupowania.