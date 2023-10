Sommer o Konfederacji i Bosaku: Co się z nimi porobiło? [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu!, Tomasz Sommer, jest zbulwersowany występem lidera narodowców i współprzewodniczącego Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, w TVN24.

Prezes Ruchu Narodowego i szef koła Konfederacji w Sejmie, Krzysztof Bosak, był gościem w programie „Tak jest” Andrzeja Morozowskiego w TVN24.

Występ w TVN-ie był już kolejnym w ostatnim czasie, w którym narodowiec atakuje założyciela Najwyższego Czasu! i współzałożyciela Konfederacji – Janusz Korwin-Mikkego.

– To jest decyzja pana Janusza, czy on się wreszcie zdecyduje [na odejście z polityki], jest wiele osób, które chcą zmiany pokoleniowej. Ja już mówiłem to wprost w bardzo wielu wywiadach: myślę, że w tej chwili potrzebujemy się skupić na trochę innych sprawach, niż pan Janusz – mówił Bosak w programie.

– Cała Konfederacja jest wyrazem ciążenia młodego i średniego pokolenia ludzi o prawicowych poglądach w kierunku zmiany pokoleniowej, my nie potrzebujemy ani przywództwa 70-latków z PiS-u, którzy się wywodzą z Porozumienia Centrum, z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, a przez przypadek trochę znaleźli się jako przywództwo czegoś, co jest nazywane prawicą. My nie potrzebujemy też ludzi głoszących różne ekstrawaganckie, księżycowe teorie, żeby byli postrzegani jako liderzy Konfederacji. Wyciągamy z tego wnioski, zawsze transformacja każdego ruchu politycznego odbywa się nie rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie – dodał narodowiec.

Słowa polityka Ruchu Narodowego nie przypadły do gustu redaktorowi naczelnemu Najwyższego Czasu!. Tomasz Sommer jest zaniepokojony tym, co dzieje się z Konfederacją.

„Czyli teraz poglądy wolnościowe są dla Krzysztofa księżycowe? Co się z nimi porobiło?” – pyta za pośrednictwem mediów społecznościowy prawicowy dziennikarz.