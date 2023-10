Janusz Korwin-Mikke WŚCIEKŁY: S***syn potrafi kłamać, manipulować i wszystko przekręcić!

- Reklama -

Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego Szef Sztabu Konfederacji, niejaki Witold Tumanowicz, zabronił mi pozwać tego łajdaka i oszusta do sądu? – Janusz Korwin-Mikke ponownie wraca w swoich mediach społecznościowych do konwencji założycielskiej stowarzyszenia Patriarchat.

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, udostępnił w swoich mediach społecznościowych TikTokowe nagranie autorstwa Damiana Maliszewskiego. Autor nagrania mówi o konwencji założycielskiej stowarzyszenia Patriarchat i przypisuje poglądy członków stowarzyszenia Konfederatom.

Janusz Korwin-Mikke skomentował nagranie długim wpisem, który zatytułował „Małe studium łajdactwa”. Polityk nie szczędził ostrych słów pod adresem TikTokera. W swoim wpisie nestor polskiej prawicy wolnościowej wymienia także szefa sztabu Konfederacji – narodowca Witolda Tumanowicza.

Poniżej wpis Janusza Korwin-Mikkego na portalu X:

Tu zobaczycie pewnego łajdaka, który nagrał tik-toka p/t „Skandaliczne słowa Ko[n]federatów o kobietach”. Z kilkoma słowami komentarza.

Na początek tego nagrania rzeczony łajdak zapowiada, że to, co usłyszymy jest „przekroczeniem jakichkolwiek (!!) granic”, a Konfederaci spotkali się by świętować założenie Fundacji PATRIARCHAT”. Konfederatów było na sali trzech (czyli ok. 8% – tyle samo, co średnio w społeczeństwie), a było to spotkanie założycielskie, więc nie było czego „świętować”.

Następnie ten faszysta wzywa, by jakieś gestapo zajęło się SŁOWAMI, które tam padły – bo słowo, to najgroźniejszy wróg faszyzmu. Ilustruje to wykładem p.Ronalda Laseckiego – tyle, że jest to akurat przeciwnik KONFEDERACJI!! Głosi On tezy nieco skrajne, ale dalekie od postulatów np. gwałcenia kobiet, czy traktowania ich jak prostytutki. Widać tam mnie, jak słucham tego ze znudzoną miną, bo już nie takie rzeczy słyszałem.

Dalej na tym video p.Szymczak (mnie już wtedy nie było) mówi coś o klapsach. Potem widać scenę wcześniejszą, jak p.Mateusz Curzydło, Fundator, usiłuje wymusić na mnie (bezskutecznie…), bym się zgodził na odebranie kobietom biernego prawa wyborczego. A potem lecą prawdziwe, ale banalne (o mało co nie usnąłem) wywody o tym, że system opieki medycznej faworyzuje kobiety.

P.Maliszewski określa to jako „4,5 h faszystowskiego i mizoginicznego wyrzygu”. Gdyby ten idiota przeczytał w życiu coś poza „Gazetą Wyborczą”, to by wiedział, że w krajach faszystowskich, jak Włochy Mussoliniego czy Unia Europejska, władza bardzo się opiekuje kobietami i służba zdrowia mocno je faworyzuje.

W podsumowaniu p.Maliszewski raz jeszcze kłamie, że pokazał „kim są Konfederaci” – i powtarza, że (jak każdy faszysta) nie rozumie, dlaczego nie ma ustawy, która by zakazywała wolności słowa. Ja z kolei nie rozumiem, dlaczego wolno być w Polsce np. rusofobem, a nie wolno anty-semitą czy mizoginem (sam nie jestem ani anty-semitą, ani rusofobem, ani mizoginem!).

[…]

Przyłączam się do Jego opinii: oglądajcie Państwo, jak sk***ysyn potrafi kłamać, manipulować i wszystko przekręcić! Przesłuchajcie to kilka razy i zapamiętajcie to nazwisko: MALISZEWSKI (czy przypadkiem podobne do nazwiska też długo pracującego dla „Wyborczej” znanego kapusia komunistycznej bezpieki, p.Lesława Maleszki? Pytam – bo Wikipedia nie podaje nazwiska Jego ojca).

A teraz proszę mi wytłumaczyć, dlaczego Szef Sztabu Konfederacji, niejaki Witold Tumanowicz, zabronił mi pozwać tego łajdaka i oszusta do sądu – a zamiast tego… przepraszał za mnie i kazał innym przepraszać!! Tym samym przyznając, że Konfederacja ma coś wspólnego z tymi poglądami – co nieco (bo przepraszała) zmniejszyło wynik Konfederacji, ale bardzo zmniejszyło mój (bo nie przepraszałem)!

Bo niby za co? [pisownia oryginalna]