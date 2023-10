Za to PiS trzeba rozliczyć. Krzysztof Bosak: Wszyscy powinni wylecieć poza politykę parlamentarną

- Reklama -

Chcemy, żeby ludzie, którzy są winni złamania prawa poszli do więzienia, a przynajmniej zapłacili za to cenę eliminacji z życia publicznego – powiedział w programie „Rzecz o polityce” współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak podkreślił, karać należy poprzez sądy.

Bosak pytany o to, czy będą za rozliczeniem polityków PiS i zagłosują za Trybunałem Stanu dla Beaty Szydło i Zbigniewa Zbiory, odpowiedział: – Będziemy zdecydowanie za rozliczeniem. W poprzedniej kadencji Sejmu złożyliśmy projekt uchwały o komisji śledczej ws. afery zbożowej. Wyjaśnienia wymagają także wydatki na COVID i pomyłka rządu – pomyłka mówię w cudzysłowie – o kilkadziesiąt milionów dawek przy zamawianiu szczepionek, wydawanie sprzętu na Ukrainę, co właściwie pojechało i w jakim trybie i wiele innych spraw, jak wyciekanie pieniędzy z rządowych instytutów i fundacji.

– Chcemy, żeby ludzie, którzy są winni złamania prawa poszli do więzienia, jeżeli będziemy mieli na to wpływ, a przynajmniej zapłacili za to cenę eliminacji z życia publicznego – podkreślił.

Zdaniem Konfederacji „współodpowiada za to najściślejsze kierownictwo PiS-u”. – Oni wszyscy powinni tak, jak AWS-Unia Wolności po swoich rządach, wylecieć poza politykę parlamentarną, podobnie powinno się stać z PiS-em, to się nie stało jeszcze w tych wyborach. Mam nadzieję, że stanie się w przyszłych. I Polska będzie miała normalną prawicę – zaznaczył Bosak.

Ocenił, że „Polacy są dobrym narodem, ale są strasznie oszukiwani przez swoich polityków, którzy są cyniczni”. – Czy Trybunał Stanu może w tym pomóc? Nie za bardzo w to wierzę. Myślę, że raczej karać należy poprzez sądy – wskazał.

Ten sam temat w rozmowie z Bosakiem poruszono na łamach „Super Expressu”. – Polska Fundacja Narodowa, Narodowy Instytut Wolności, gdzie się rozeszły setki milionów do różnych organizacji i organizacyjek (…) program Willa+, (…) co się działo w Agencji Rezerw Strategicznych, nietransparentne wydawanie pieniędzy (…) fundusz węglowy, fundusz covidowy, fundusz solidarności – to są takie tajemnicze fundusze, gdzie premier Morawiecki zrobił sobie drugi, równoległy budżet – mówił o rozliczeniach PiS-u Bosak.