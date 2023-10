Gorąco w Konfederacji. Wipler atakuje Korwin-Mikkego. „Ja tu powiem jasno”

- Reklama -

W niedzielę późnym wieczorem poznaliśmy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Sondaż exit poll przygotował IPSOS. W rozmowie z dziennikarzem Radia Super Nova Przemysław Wipler skomentował wpływ Janusza Korwin-Mikkego na wynik Konfederacji.

Przypomnijmy, że według sondażu exit poll IPSOS-u wyniki wyborów parlamentarnych kształtują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz’15) – 36,8 proc.

(PiS, Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz’15) – Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni) – 31,6 proc.

(PO, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni) – Trzecia Droga (PSL, Polska 2050) – 13 proc.

(PSL, Polska 2050) – Nowa Lewica (SLD, Wiosna, Razem) – 8,6 proc.

(SLD, Wiosna, Razem) – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej) – 6,2 proc.

(Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej) – Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc.

Inne partie – 1,4 proc.

W przeliczeniu na mandaty, głosy te rozkładają się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz’15) – 200 mandatów

(PiS, Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz’15) – Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni) – 163 mandaty

(PO, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni) – Trzecia Droga (PSL, Polska 2050) – 55 mandatów

(PSL, Polska 2050) – Nowa Lewica (SLD, Wiosna, Razem) – 30 mandatów

(SLD, Wiosna, Razem) – Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej) – 12 mandatów

Po rozczarowującym wyniku Konfederacji wywiadów mediom udzielał Przemysław Wipler, były poseł i toruńska „jedynka” ugrupowania. W rozmowie z dziennikarzem radia Super Nova polityk odpowiedział na pytanie o wpływ Korwin-Mikkego na wynik jego formacji.

– W „Super Expressie” i w Radiu Plus mówił Pan, że poprosiliście Janusza Korwin-Mikke, żeby na ostatniej prostej powstrzymał się od niektórych komentarzy. Pojawiają się pytania, jak bardzo on Wam pomógł, a jak bardzo on Wam zaszkodził? – zapytał reporter.

– Ja tu powiem jasno. Oczywiście uważam, że wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego zaszkodziły nam. On nie został poproszony, jemu nakazano, żeby nic już nie mówił, nic nie pisał, nic nie robił do końca kampanii, ponieważ to po prostu najzwyczajniej w świecie czasami wyglądało źle / bardzo źle – odparł klarownie Wipler.

W rozmowie z „Onetem” polityk nie odpowiedział wprost, czy Konfederacja powinna odciąć się od Korwin-Mikkego, ale stwierdził, że „zobaczymy, kto zostanie u nas posłem. Być może wyborcy zdecydowali, kto powinien odejść na emeryturę”.