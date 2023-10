Dziambor mocno uderza w Konfederację. „Winni powinni zostać rozliczeni”

- Reklama -

Były polityk Konfederacji, a w tych wyborach kandydat Trzeciej Drogi Artur Dziambor, skomentował sondażowe wyniki wyborów. Padły mocne słowa.

Dziambor odnosił się do pierwszych wyników exit poll. Przypomnijmy, że według tego sondażu Konfederacja uzyskała 6,2 proc. poparcia.

– Internet to nie rzeczywistość. Jak się opiera na wygłupach, to nie ma się co spodziewać, że będzie lepszy wynik – grzmiał Dziambor.

– Jedna rzecz to oczywiście frekwencja, która ich zabija. Natomiast druga rzecz, to przede wszystkim jest to, że Konfederacja poszła w memy, wygłupy, jakieś szuryzmy. Absolutnie nie zajęła się tym, czym powinna się zajmować formacja, która chce się jawić ludziom jako formacja wolnorynkowa i formacja patriotyczna – ocenił w rozmowie z Interią.

Komentując wyniki sondażu exit poll, Dziambor wskazał, że jest możliwe, iż Konfederacja uzyska mniej niż 6,8 proc., czyli wynik niższy niż w 2019 roku. – Jeżeli teraz będzie mniej, to jest to tragedia – stwierdził.

– Winni powinni zostać rozliczeni. Tylko mam troszkę taką obawę, że tam refleksja nie nadejdzie, ponieważ układy wewnętrzne Konfederacji troszkę inaczej wyglądają – podsumował.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYNIKACH WYBORÓW: