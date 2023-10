Latający Mentzen na finiszu kampanii: Proszę nie słuchać, co na nasz temat kłamie TVN i TVP

- Reklama -

Niewiele brakuje, żeby definitywnie zakończyć rządy PiSu i nie dopuścić do rządów Tuska; zadzwońcie do znajomych, którzy nie wiedzą czy zagłosują, żeby poszli dla was zagłosować – mówił w piątek lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Zapewnił, że Konfederacja nie zamierza zawierać koalicji ani z PO, ani z PiS. Apelował także, by nie wierzyć w to, co o Konfederacji mówią w TVP albo TVN.

W ostatnim dniu kampanii wyborczej jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen odwiedził aż pięć miast: Lublin, Rzeszów, Wrocław, Katowice oraz Kraków. Pomiędzy stolicami województw przemieszczał się helikopterem.

Lecimy do Lublina. Zaczynamy o 10:00 na Placu Łokietka! pic.twitter.com/qycukINCBB — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 13, 2023

W Krakowie odbywa się finał kampanii Konfederacji – tam dojechał także „TIR Wolności”. Zanim Mentzen wylądował w Krakowie, długo przemawiał do licznie zgromadzonych mieszkańców Rzeszowa.

– Mamy w sondażach około 10 procent, co jest dwucyfrowym wynikiem i pozwoli nam wprowadzić około 40 posłów, i nie będzie rządu PiSu ani rządu Platformy – powiedział Mentzen.

Lider Konfederacji mówił też o „nerwowości w PO i PiS-ie”. – Grzegorz Schetyna mówił w radiu, że odpowiedzialnym za kampanię PO, na którym ciąży odpowiedzialność za wynik jest Donald Tusk. Wskazując winnego, na wypadek, gdyby nie udało się wygrać jednak tych wyborów. Beata Szydło obciążała odpowiedzialnością za wynik Morawieckiego. Widać, że i jednym, i drugim już się pali – stwierdził.

Mentzen nawiązał też do opublikowanych w piątek w TVP Info fragmentów nagrania z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i adwokata Marka Chmaja. – To są standardy białoruskie. Służby podsłuchują rozmowy prezesa NIK-u ze swoim adwokatem – powiedział Mentzen.

Zapewnił, że Konfederacja nie zamierza zawierać koalicji ani z Platformą , ani z PiS-em. – Proszę nie słuchać, co na nasz temat kłamie TVN i TVP. Obie te telewizje są siebie warte i prawdę ciężko jest tam usłyszeć – stwierdził.

Dziennikarzom zarzucał także sianie propagandy. – Jak mówię, że trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, TVN, TVP, PiS, Platformę, to dziennikarze proszą o komentarz ile ta reforma podatkowa będzie kosztowała, albo jaką ustawą chciałbym zlikwidować TVN. A jak publikuję 200 stron nowych ustaw upraszczających nasze podatki, to żaden dziennikarz o to nie zapyta. To już ich nie interesuje. Jest cisza. I mówią, że nasz program to jest populizm – podkreślił Mentzen.

Wrócił też do poniedziałkowej debaty wyborczej w TVP. – Szkoda, że takich debat nie było więcej, bo pokazują na jakim poziomie jest PO i PiS. Mieliśmy tego Tuska stresującego się, jąkającego, zmęczonego, niewiedzącego gdzie jest. Potrafił tylko atakować Morawieckiego, który też nic nie potrafił powiedzieć. Poza tym, że Tusk dostał wazon, że jest rudy i z Niemiec – zauważył polityk.

Wyliczał w Rzeszowie elementy piątki Konfederacji: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tańsze mieszkania, ochronę gotówki i zero socjalu dla Ukraińców.

Przyznał też, że Konfederacja ma najmniej zmobilizowany elektorat. – Dlatego, że mamy najmłodszy elektorat. 20, 30-latkowie najrzadziej chodzą na wybory. Trzeba ich do tego szczególnie zachęcić. Jeżeli macie znajomych, którzy mogą pójść zagłosować, ale nie wiecie czy zagłosują, zadzwońcie do nich, napiszcie sms, na messengerze, żeby poszli dla was zagłosować. Postawcie im za to kawę, albo piwo. Ten głos jest warty tego piwa – namawiał zwolenników swojej partii.

– Naprawdę niewiele brakuje, żeby definitywnie zakończyć rządy PiS-u i nie dopuścić do rządów Tuska – powiedział na koniec spotkania Sławomir Mentzen.