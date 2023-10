Michalkiewicz o wojnie w Izraelu i Mossadzie. „Takie przypuszczenie byłoby antysemickie”

- Reklama -

W jednym z najnowszych komentarzy, jakie ukazały się na YouTube na kanale asmeredakcja, Stanisław Michalkiewicz odniósł się do wojny w Izraelu. Wskazał na jedną zaskakującą rzecz związaną z Mossadem.

– Mamy kolejną wojnę z udziałem Izraela na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie duża wojna czy taka mała, bo dużych wojen było cztery – wskazał Stanisław Michalkiewicz.

– Pierwsza duża wojna wybuchła w 1948 roku po jednostronnym proklamowaniu niepodległości Izraela. Druga duża wojna z udziałem Izraela wybuchła w 1956 roku w związku z tzw. kryzysem sueskim. Trzecia duża wojna z udziałem Izraela wybuchła w 1967 roku, była to tzw. wojna sześciodniowa. I wreszcie kolejna, czwarta duża wojna wybuchła w 1973 roku, ta wojna była tak duża, że nawet Amerykanie i Sowieciarze postawili w stan gotowości swoje siły strategiczne i nie wiadomo, czym by się to skończyło, gdyby nie rozdzwoniły się telefony na gorących liniach i rzecz została zażegnana – przypomniał.

– Wojna, która się zaczęła kilka dni temu tym się może różni, chociaż jest podobna do wojny Jom Kipur z 1973 roku (…), w tej wojnie Jom Kipur Izrael też podobno był zaskoczony, ale teraz był zaskoczony całkowicie, tak przynajmniej wszyscy mówili – wskazał.

– Wojna się zaczęła od tego, że Hamas ze Strefy Gazy wystrzelił kilka tysięcy rakiet domowej roboty na terytorium Izraela, nawet Żelazna Kopuła tego nie wytrzymała i zaczęła te rakiety przepuszczać. Hamasowcy podziemnymi tunelami, które przedtem pracowicie wydrążyli, zaczęli przenikać na terytorium Izraela i tam dokazywać, m.in. zakładników porywać itd. – dodał.

– Mamy tutaj zagadkę, dlatego że izraelski wywiad, czyli Mossad, uchodzi za najlepszy na świecie, a tutaj proszę, takie zaskoczenie, takiego słonia w menażerii najlepszy wywiad na świecie nie zauważył, chociaż przecież te przygotowania do takiej akcji szeroko zakrojonej musiały być widoczne, nie da się ukryć tego, jak igły w stogu siana – wskazał.

– Mamy zatem dwie możliwości. Albo Mossad nie jest wcale najlepszym wywiadem na świecie, ale takie przypuszczenie byłoby antysemickie albo jest nadal najlepszym wywiadem na świecie, a jeżeli oślepł i ogłuchł, to dlatego że ktoś mu kazał oślepnąć i ogłuchnąć – ocenił Michalkiewicz.