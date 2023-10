„Głosuj na PiS”. Wielu Polaków dostało SMS-y i maile o takiej treści

- Reklama -

Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed fałszywymi wiadomościami SMS i mailami, które rzekomo miałyby wysyłać komitety wyborcze.

„Głosuj na PiS! Przywróciliśmy seniorom prawo do godnej starości i zrobimy też pogrzeby emerytów za darmo!” – masa polskich obywateli dostała wiadomości o takiej treści.

Trudno powiedzieć, czy mają one zachęcić, czy raczej zniechęcić do głosowania na partie Jarosława Kaczyńskiego. Nie mają one w każdym razie nic wspólnego z programem PiS i nie zostały wysłane przez komitet wyborczy ZP.

„Ostrzegamy wyborców – ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na przebieg wyborów do Sejmu i Senatu” – alarmuje działający w ramach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego zespół reagowania na incydenty CERT Polska.

Poza zacytowaną wiadomością, ludzie mieli dostawać także maile i SMS-y, w których ludzie podający się za PiS informowali, że rząd będzie zmuszony ograniczyć wydatki socjalne. To niestety również fake newsy rozsiewane przez hakerów.