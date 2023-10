Zajączkowska-Hernik: Ten układ funduje nam, Polakom, piekło [VIDEO]

W poniedziałek wieczorem w Polsat News odbyła się debata wyborcza. Konfederację reprezentowała Ewa Zajączkowska-Hernik. Kandydatka tej formacji z listy radomskiej celnie wypunktowała patologie, z jakimi muszą mierzyć się Polacy.

Wśród poruszanych w debacie tematów znalazły się m.in. system emerytalny, demografia, czy świadczenia socjalne.

– Podatek inflacyjny zjadł emerytom około 4 tys. zł rocznie, Prawo i Sprawiedliwość oddało emerytom tylko 2,5 tys. zł rocznie w postaci 13. i 14. emerytury. Jest to zwykła korupcja polityczna i wyborcza. Propozycje Konfederacji są jasne: waloryzacja emerytur o wskaźnik inflacji – i to jest sprawiedliwa propozycja, zero PIT i zero ZUS dla aktywnych emerytów, którzy chcą na emeryturze podjąć jeszcze zatrudnienie – wskazała Zajączkowska-Hernik.

Kryzys demograficzny

– Mamy w Polsce kryzys demograficzny i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Jednak ten kryzys demograficzny wynika przede wszystkim ze zmian kulturowych. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym dla ASM Centrum Badań i Analiz Rynku aż 22 proc. ankietowanych po prostu nie czuje potrzeby posiadania dziecka, 15 proc. chce być niezależnymi, 14 proc. uważa, że dziecko to zbyt duża odpowiedzialność. Wobec tego mamy do czynienia z bardzo poważną zmianą kulturową, której nie da się zmienić różnymi programami socjalnymi, czy budową większej ilości żłobków, po prostu Polacy z jakiegoś powodu nie chcą posiadać dzieci – podkreśliła kandydatka Konfederacji.

– I to chociażby wynika z tego, że w Polsce istnieje, niestety, brak stabilności finansowej, brak stabilności prawnej, a kobiety, które decydują się na dziecko, bardzo często mierzą się z patologią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w momencie, gdy są na etacie, bądź na jednoosobowej działalności gospodarczej, ściga je na urlopach macierzyńskich, czy zwolnieniach chorobowych, doszukując się u kobiet oszustw. I to jest skandaliczne. Z tym Konfederacja chce skończyć – zaznaczyła.

– Kobiety boją się w Polsce rodzić dzieci, chociażby przez to, co wszystkie partie (…) zgotowały kobietom w trakcie pandemii. Wydałyśmy najnowszy raport: „Łamanie standardów opieki okołoporodowej w Polsce pod pretekstem pandemii SARS-CoV-2”. Kobiety nie mogły rodzić razem z mężami, kobiety były odseparowywane od swoich noworodków, rodziły w maseczkach i do tego doprowadziły wszystkie partie obecne tutaj, poza Konfederacją – zwróciła uwagę.

Korupcja polityczna i drożyzna

– Konfederacja w sprawie waloryzacji świadczenia 500+ do kwoty 800+ ma stanowisko bardzo jasne, jesteśmy przeciwni dodrukowi pustego pieniądza i jesteśmy przeciwni napędzaniu inflacji poprzez wypuszczenie na rynek kolejnych miliardów złotych, napędzających konsumpcję, jednak świadczenie 500+ powinno oczywiście pozostać, jako wsparcie dla rodzin – zadeklarowała Zajączkowska-Hernik.

– Kiedy rozmawiam z ludźmi podczas kampanii wyborczej, ludzie mówią wprost: mamy dosyć rozdawnictwa, mamy dosyć przekupywania nas naszymi własnymi pieniędzmi, mamy dosyć drożyzny, która została spowodowana właśnie tym dodrukiem pieniądza w trakcie pandemii i w trakcie kampanii wyborczej, kiedy rząd stosuje najzwyczajniej w świecie bezczelną korupcję polityczną. My mamy program dla młodych mam: zero PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, by młoda mama, zajmując się dziećmi w domu, mogła również podjąć jakieś działanie, które doprowadzi do zwiększenia jej dochodów w budżecie gospodarstwa domowego, bez obawy, że przekroczy próg – wskazała.

– Przestańmy uzależniać obywateli Polski od widzimisię polityków i od tego, czy jakaś partia zostawi 500+, czy zlikwiduje 500+, czy zwaloryzuje 500+, czy też nie, bo w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, gdy ludzie boją się głosować na inne partie, np. bo boją się, że zostaną im odebrane świadczenia, co jest manipulacją polityczną – oceniła.

Oni fundują nam piekło

– Tylko Konfederacja jest realną alternatywą dla układu, który rządzi nami od wielu, wielu lat. Konfederacja jest w stanie wbić bardzo potężny klin między układ PiS-u, Platformy, Lewicy i PSL-u. Zwróćcie, Szanowni Państwo, uwagę na to, że wszystkie te partie już albo rządziły albo miały wpływ na rząd, a w Polsce dalej mamy bardzo duży problem z drożyzną, mamy bardzo duży problem z bezpieczeństwem finansowym itd., itd. Więc, jak widać, te partie nie mają absolutnie żadnego pomysłu, poza dosypywaniem kolejnych pieniędzy i pompowaniem inflacji w system funkcjonowania państwa – wskazała.

– Wszystkie te partie głosują dokładnie tak samo w fundamentalnych sprawach, zamykając nas w domach, fundując nam drożyznę, fundując horrendalne rozdawnictwo i tylko Konfederacja jest realną alternatywą dla tego układu, który bardzo świetnie dogaduje się w Sejmie, głosuje identycznie w kluczowych sprawach i funduje nam, Polakom, piekło – skwitowała Ewa Zajączkowska-Hernik.