Trzęsienie ziemi w Siłach Zbrojnych. Najważniejsi dowódcy złożyli dymisje

Tuż przed wyborami dochodzi do prawdziwego „trzęsienia ziemi” na najważniejszych stanowiskach w polskiej armii. Wypowiedzenia złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski.

Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, dymisje obydwóch dowódców trafiły na biurko prezydenta w poniedziałek. Informację o złożeniu dymisji przez gen. Piotrowskiego potwierdził rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacek Goryszewski. I zastrzegł, że Dowództwo nie będzie komentować sprawy.

Według dziennika jest to natomiast pokłosie działań, „których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali”. Sytuacja konfliktowa miała trwać od maja 2023 roku, kiedy to szef MON Mariusz Błaszczak publicznie zarzucał Dowódcy Operacyjnemu zaniedbania, w tym nieinformowanie o incydencie z 16 grudnia 2022 roku, gdy rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Minister obrony zarzucał generałowi także to, że nie było skutecznej akcji poszukiwawczej rakiety. Błaszczak sugerował wówczas, że gen. Piotrowski powinien zostać odwołany, jednak prezydent Andrzej Duda nie popierał takiego rozwiązania.

Gen. Piotrowskiego wsparł gen. Andrzejczak. Po drugiej stronie konfliktu był minister Błaszczak. Z doniesień „Rzeczpospolitej” wynika, że w swoich działaniach szef MON pomijał lub marginalizował Dowództwo Operacyjne, kierując zadania bezpośrednio do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Tak było choćby w przypadku Zgrupowania, które było odpowiedzią na informacje o pojawieniu się grupy Wagnera na Białorusi, czy w ostatnich dniach przy operacji ewakuacji Polaków z Izraela.