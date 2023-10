Michalkiewicz: „Administracja prezydenta Bidena będzie miała znakomity pretekst, żeby awanturę na Ukrainie zakończyć”

W jednym z najnowszych komentarzy na swoim kanale na YouTube Stanisław Michalkiewicz odniósł się do sytuacji na Ukrainie. Wskazał na dwa poważne ruchy, które w ostatnim czasie wykonała administracja Joe Bidena.

Zdaniem Michalkiewicza, Ukraińska ofensywa „ugrzęzła i nie bardzo wiadomo, co robić dalej”. – Pojawiły się oznaki, że również administracja prezydenta Bidena próbuje się dostroić do prawdopodobnych nastrojów opinii publicznej w przyszłorocznej kampanii prezydenckiej – wskazał.

Jak wyjaśnił, „próbuje znaleźć pretekst, żeby Ukrainie wstrzymać pomoc”. – Dwie takie czynności, dwa takie ruchy wykonała administracja prezydenta Bidena. Po pierwsze, postawiła Ukrainie coś w rodzaju ultimatum, że jeżeli w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy, a więc w okresie, który nas dzieli od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, prezydent Zełenski nie przeprowadzi takiej gruntownej kuracji przeczyszczającej obejmującej całe państwo, pod pretekstem zwalczania korupcji, to Stany Zjednoczone wstrzymają pomoc – dodał.

– Ponieważ Ukraina uchodzi za państwo wyjątkowo skorumpowane (…), jeżeli by prezydent Zełenski rozpoczął kurację przeczyszczającą, to nie tylko uczyniłby z dotychczasowych swoich zwolenników, a przynajmniej dygnitarzy neutralnych, swoich nieprzejednanych wrogów, ale też naraziłby się przynajmniej części oligarchów, a jakie skutki mogłoby to za sobą pociągnąć, to tego nie wiemy – zwrócił uwagę redaktor Michalkiewicz.

W jego ocenie, jeżeli „kuracja przeczyszczająca” ugrzęźnie, to „administracja prezydenta Bidena będzie miała znakomity pretekst, żeby awanturę na Ukrainie zakończyć”. – Nie dlatego że porzuci swojego sojusznika i faworyta, tylko dlatego że to z jego winy, bo on nie potrafił ukrócić korupcji na Ukrainie – wskazał.

– Drugim ruchem, który wykonała administracja Bidena, jest wysłanie komisji na Ukrainie, której zadaniem jest sprawdzenie, co tak naprawdę stało się z prawie 140 miliardami dolarów amerykańskiej pomocy. Jeżeli ta komisja zaraportuje, że część przynajmniej amerykańskiej pomocy została rozkradziona, to będzie dodatkowy pretekst do wstrzymania pomocy amerykańskiej dla Ukrainy – podkreślił.

– A jeśli Stany Zjednoczone wstrzymają pomoc dla Ukrainy, to nie sądzę, żeby inne państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego były skwapliwe do świadczenia pomocy z ich strony. No, może za wyjątkiem Polski, bo Polska oczywiście tutaj ma inne podejście – stwierdził.

– Na razie oczywiście jesteśmy w wojnie handlowej z Ukrainą, ale ponieważ i Komisja Europejska, i Departament Stanu patrzą na to przez palce, to być może wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy, że po 15 października ta wojna handlowa ustanie i Polska po staremu będzie realizowała umowę z 2 grudnia 2016 roku, która przewiduje nieodpłatne udostępnianie Ukrainie zasobów całego państwa – skwitował Michalkiewicz.