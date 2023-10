Gen. Skrzypczak o „partyzanckim dowodzeniu” w MON i „destrukcji armii”

Gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że to politycy „zupełnie zmanipulowali generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych”. To komentarz do dymisji dwóch z najważniejszych dowódców polskiej armii.

Przypomnijmy, że według ustaleń „Rzeczpospolitej” szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenia. Dymisje dowódców trafiły na biurko prezydenta w poniedziałek.

Powodem takich decyzji miał być konflikt wojskowych z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem.

Do sprawy odniósł się gen. Waldemar Skrzypczak. – Dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych – ocenił były dowódca Wojsk Lądowych.

Jak dodał, odkąd Błaszczak został szefem MON, obaj dowódcy zostali „odsunięci jakby w cień”. – Minister nie pokazuje się z nimi, lecz z Dowódcą Generalnym i oni są nieobecni – wskazał, zaznaczając, że w kuluarach twierdzi się, że wszelkie decyzje w MON zapadają bez wiedzy Szefa Sztabu Generalnego. Pomija się „gen. Andrzejczaka, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej, marginalizuje się go”.

– Wiceministrowie i minister rozmawiają z jego podwładnymi bez jego wiedzy i poza nim. Np. w Sztabie Generalnym wołają do siebie zastępców, szefów Zarządów i z nimi rozmawiają, nie informując o tym gen. Andrzejczaka, omijają go – wskazał gen. Skrzypczak.

W ocenie byłego dowódcy Wojsk Lądowych, w MON panuje „partyzanckie dowodzenie”. Ma ono być wynikiem tego, że Błaszczak nie traktuje części generałów jako reprezentantów „swojej ekipy”. Zdaniem gen. Skrzypczaka następuje „destrukcja armii”. Zaś obaj generałowie, którzy podali się do dymisji, nie mieli zbyt wielkiego pola manewru.

– Minister lekceważąc gen. Andrzejczaka podważa jego autorytet jako Pierwszego Żołnierza w armii. Wie pan, co to znaczy? Cała armia jest wrogiem ministra. Ja sobie nie wyobrażam, że żołnierze mogą godzić się podważanie autorytetu Szefa Sztabu Generalnego – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Skrzypczak.