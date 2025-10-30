WIDEO
Marsz Niepodległości. Grzegorz Braun zaprasza do kolumny Konfederacji Korony Polskiej [VIDEO]

-

Autor: DC
Grzegorz Braun
NCZAS.INFO | Grzegorz Braun. / foto: PAP
Grzegorz Braun i KKP zapraszają na tegoroczny Marsz Niepodległości. Zapowiedziano, że będzie kolumna marszowa partii. Braun weźmie też udział w XVII Konferencji Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się kilkanaście dni później.

„Będzie kolumna marszowa Konfederacji Korony Polskiej. Zapraszamy na Marsz Niepodległości” – napisał na X Włodzimierz Skalik.

Udostępnił też nagranie, na którym Grzegorz Braun zaprasza na MN.

– Szczęść Boże. Zapraszam do kolumny marszowej KKP, która weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie, a jakże, 11 listopada

– Datę nie my wybieramy. Jest pewien zespół pewnych naiwnych wyobrażeń o historii roku 1918. Ale ważne, że bijące dla ojczyzny serca żywiej biją tego dnia, że różne piękne efekty, także światło, dźwięk, śpiew no i wspólnota Polaków, polskich patriotów – dodał Braun, nawiązując do faktu, że 11 listopada to data późniejszego objęcia władzy przez socjalistę Józefa Piłsudskiego i jego klikę, co dziś uchodzi błędnie za „odzyskanie niepodległości”.

Natomiast niepodległa Polska odrodziła się ponad miesiąc wcześniej, 7 października, gdy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała akt niepodległości Królestwa Polskiego.

– To jest zjawisko, którego nie lekceważymy i włączamy się w Marsz Niepodległości. A niektórzy nasi koledzy już zapobiegliwie szykują transport zorganizowany, np. z Łodzi – mówił Braun.

Niedługo po 11 listopada, w dniach 28-30 listopada w Warszawie odbędzie się kolejne bardzo ważne prawicowe wydarzenie, czyli XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Również w tej inicjatywie weźmie udział Grzegorz Braun.

Więcej informacji wraz z możliwością wsparcia wolnościowej inicjatywy znajdziecie w opisie naszej zrzutki poniżej.

Źródło:X / zrzutka.pl / nczas.info
