Jego notowania dramatycznie spadły. Najniższy w historii poziom poparcia dla prezydenta

Autor: BD
Emmanuel Macron. Foto: PAP/EPA
Emmanuel Macron. Foto: PAP/EPA
Wskaźniki poparcia dla prezydenta Republiki Francuskiej spadły do ​​11%. Emmanuel Macron stracił 5 punktów procentowych poparcia rodaków w ciągu miesiąca, zrównując się z najgorszym wynikiem François Hollande’a za czasów Piątej Republiki.

Media komentują, że stało się to, czego Pałac Elizejski obawiał się od kilku miesięcy. Notowania prezydenta Republiki załamały się i spadają przez kolejny miesiąc. Macron praktycznie odebrał tu „palmę pierwszeństwa” najgorszego prezydenta V Republiki socjaliście François Hollandowi.

Hollande miał podobne notowania we wrześniu 2016 r. W listopadzie 2025 r. Emmanuel Macron dołączył do swojego poprzednika. Wynik 11% oznacza, że Macron stracił zaufanie dużej liczby własnych wyborców. Wspiera go tylko 53% zwolenników prezydenckiej koalicji „Ensemble” (MoDem, Horizons i Renaissance) i np. zaledwie 14% Republikanów.

Ciekawostką jest, że poprawiły się notowania premiera mniejszościowego rządu, który po dymisji, został ponownie powołany na to stanowisko przez prezydenta. Lecornu przybyło 5 punktów procentowych.

Źródło:Le Figaro
