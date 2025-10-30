Jego notowania dramatycznie spadły. Najniższy w historii poziom poparcia dla prezydenta

- Reklama -

Wskaźniki poparcia dla prezydenta Republiki Francuskiej spadły do ​​11%. Emmanuel Macron stracił 5 punktów procentowych poparcia rodaków w ciągu miesiąca, zrównując się z najgorszym wynikiem François Hollande’a za czasów Piątej Republiki.

Media komentują, że stało się to, czego Pałac Elizejski obawiał się od kilku miesięcy. Notowania prezydenta Republiki załamały się i spadają przez kolejny miesiąc. Macron praktycznie odebrał tu „palmę pierwszeństwa” najgorszego prezydenta V Republiki socjaliście François Hollandowi.

- Reklama -

Hollande miał podobne notowania we wrześniu 2016 r. W listopadzie 2025 r. Emmanuel Macron dołączył do swojego poprzednika. Wynik 11% oznacza, że Macron stracił zaufanie dużej liczby własnych wyborców. Wspiera go tylko 53% zwolenników prezydenckiej koalicji „Ensemble” (MoDem, Horizons i Renaissance) i np. zaledwie 14% Republikanów.

Ciekawostką jest, że poprawiły się notowania premiera mniejszościowego rządu, który po dymisji, został ponownie powołany na to stanowisko przez prezydenta. Lecornu przybyło 5 punktów procentowych.

Sondage : Avec 11 % de cote de confiance, Emmanuel Macron atteint son plus bas historique égalant le pire score de François Hollande https://t.co/yk7GGaZYxp pic.twitter.com/UfyLPQdKgb — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 30, 2025