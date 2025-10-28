WIDEO
Mocne wystąpienie Brauna w PE. Powiedział im to prosto w twarz: „Jesteście wrogami” [VIDEO]

-

Autor: MMP
Grzegorz Braun
NCZAS.INFO | Grzegorz Braun. / foto: PAP
Grzegorz Braun zabrał głos w Parlamencie Europejskim. W swoim przemówieniu ujął się za polityką Węgier.

– To tylko kolejna godzina nienawiści. Wszyscy źli ludzie w Europie skoncentrowani na Węgrzech w tym sezonie. To niedorzeczne – ocenił Braun.

– Oczywiście, jeśli istniała jakaś nielegalna działalność wywiadowcza, wnieście swoje sprawy do sądów we Francji czy w Belgii. To jest wasze prawo. Ale jeśli nie byłoby szpiegostwa, powinno być, Panie i Panowie, ponieważ jesteście wrogami – dodał.

– Jesteście nienawistną, terroryzującą, podżegającą do wojny organizacją. I gdyby to zależało ode mnie, w moim kraju nakazałbym polskim służbom infiltrację i, powiedzmy, zneutralizowanie waszej działalności jako wroga. Głównego wroga wolnych narodów, wszystkich krajów w Europie – skwitował lider Konfederacji Korony Polskiej.

– Precz z eurokołchozem – zakończył Grzegorz Braun.

 

