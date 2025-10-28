WIDEO
Klimatyści się zapłaczą. Zaskakujące znalezisko w Arktyce może obnażyć ich propagandę. „Trudno formułować przewidywania”

Autor: DC
NCZAS.INFO | Biegun północny / fot. ilustracyjne / fot. Wiki
Naukowcy znaleźli pod lodem morskim Arktyki mikroorganizmy zdolne do wiązania azotu. Podważa to w mocny sposób dotychczasową klimatystyczną narrację, gdyż to one, a nie działalność człowieka staną się odpowiedzialne za nagłaśniane topnienie lodu w okolicach bieguna północnego.

Grupa naukowców opisała na sciencealert.com mikroorganizmy żyjące pod arktycznym lodem morskim w skrajnych warunkach. Badacze zidentyfikowali bakterie z kompletem genów do wiązania azotu.

Przez lata przekonywano, że takie procesy zachodzą głównie w ciepłych wodach tropikalnych. Tymczasem „Science Alert” wskazuje, że jest inaczej.

Trzonem odkrycia są tzw. niecyjanobakteryjne diazotrofy (NCD). To bakterie potrafiące wiązać azot, ale nie dokonują fotosyntezy. Zespół Lisy von Friesen z Uniwersytetu w Kopenhadze znalazł je w próbkach z centralnej Arktyki i części eurazjatyckiej.

– Uważano, że wiązanie azotu nie może zachodzić pod lodem morskim, ponieważ zakładano, że warunki życia dla organizmów wiążących azot są tam zbyt niekorzystne. Byliśmy w błędzie – stwierdziła von Friesen.

Największe zagęszczenie NCD odnotowano na obrzeżach lodu. To oznacza, że wraz z topnieniem lodu mikroorganizmów może przybywać. NCD to źródło azotu dla glonów, które z kolei są pożywieniem dla drobnych skorupiaków planktonowych i niewielkich ryb.

– Ponieważ glony stanowią podstawowe źródło pożywienia dla małych zwierząt, takich jak skorupiaki planktonowe, które z kolei są zjadane przez małe ryby, większa ilość glonów może negatywnie wpłynąć na cały łańcuch pokarmowy – przekonywała.

„Jeśli produkcja glonów wzrośnie, Ocean Arktyczny pochłonie więcej CO2, ponieważ więcej CO2 zostanie związane w biomasie glonów” – poinformowali naukowcy.

Z kolei „systemy biologiczne są bardzo złożone, więc trudno jest formułować pewne przewidywania, ponieważ inne mechanizmy mogą działać w przeciwnym kierunku”.

Badacze stwierdzają, że przyszłe symulacje klimatyczne powinny uwzględniać arktyczne wiązanie azotu i jego dynamikę.

„Topnienie lodu morskiego może bezpośrednio lub pośrednio stymulować wiązanie azotu” – wskazał zespół.

„W związku z tym zachęcamy do dalszych prac modelowych ukierunkowanych na wielkość i dynamikę wiązania azotu w Oceanie Arktycznym” – dodali naukowcy.

Źródło:o2.pl / nczas.info
