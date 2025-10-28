Czeka nas zima stulecia? Mamy pierwszy śnieg już w październiku. Narciarze z nadzieją patrzą na Dolny Śląsk [VIDEO]

- Reklama -

W powiecie kłodzkim spadł pierwszy śnieg. Nagranie obejrzano już około 2 mln razy.

Kalendarzowej zimy jeszcze nie ma, choć temperatury miejscami już się z nią kojarzą. Tymczasem na Dolnym Śląsku spadł pierwszy śnieg w tym sezonie, który udało się zarejestrować.

Oczywiście, wywołało to problemy drogowe. Drogi w okolicach Jakuszyc – dzielnicy Szklanej Poręby – stały się nieprzejezdne.

Ośrodek narciarski w Zieleńcu – części miasta Dusznik-Zdroju – opublikował krótkie nagranie w mediach społecznościowych.

„Dziś wrzucamy tylko reelsa, bez zbędnego komentarza. Panie i panowie mamy pierwszy śnieg w nadchodzącym sezonie 2025/2026! Wrzucajcie plany treningowe w kalendarz” – napisano w opisie rolki na profilu Zieleniec Sport Arena.

W materiale na Facebooku widzimy spadający śnieg i białą drogę.

Wideo stało się hitem. Wyświetlono je około 2 mln razy.

Szczególnie ucieszeni byli narciarze. Mają bowiem nadzieję, że już w listopadzie będą mogli zająć się swoim ukochanym sportem.

Prawdopodobnie jednak plany się posypią.

„Wszystko wskazuje na to, że sezon jeszcze się nie rozpocznie. Synoptycy przewidują, że śnieg spadnie jeszcze w poniedziałek (27.10), a później przyjdą cieplejsze dni. Według meteorologów spodziewane są także intensywne opady deszczu” – wskazuje portal o2.pl.