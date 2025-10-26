WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

„Przyjadą mężczyźni z okopów”. Czesi szykują się na wzrost przestępczości po zakończeniu wojny na Ukrainie

-

Autor: KM
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: president.gov.ua
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: president.gov.ua
Czeskie służby bezpieczeństwa ostrzegają przed możliwym wzrostem przestępczości z użyciem przemocy po zakończeniu wojny na Ukrainie. Władze spodziewają się napływu weteranów z doświadczeniem bojowym, którzy mogą zmagać się z różnymi traumami. Istnieje też poważna obawa o zalew czarnego rynku nielegalną bronią.

Narodowe Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej już przygotowuje się na ten scenariusz. W Czechach przebywa obecnie blisko 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy, w tym ponad 170 tysięcy kobiet w wieku produkcyjnym. Służby przewidują, że po zakończeniu walk lub w trakcie przerw w służbie, do kraju zaczną napływać mężczyźni prosto z frontu, by dołączyć do swoich rodzin.

Problem w tym, że weterani, wracający często z wieloletniej służby w okopach, mogą borykać się z głęboką traumą i frustracją, co może prowadzić do agresywnych zachowań.

Czeski kontrwywiad (BIS) odwołuje się do bolesnych doświadczeń z wojen bałkańskich. Po konfliktach w byłej Jugosławii również odnotowano napływ weteranów z problemami psychologicznymi. Służby przypominają, że część z nich została wtedy szybko zrekrutowana przez zorganizowane grupy przestępcze.

Drugim poważnym zagrożeniem jest spodziewany zalew czarnego rynku bronią. Czesi obawiają się, że ogromne ilości nielegalnego uzbrojenia z Ukrainy trafią do Czech i innych krajów Europy.

Władze w Pradze na razie podchodzą do sprawy regulacyjnie. Minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan zapowiedział, że po wojnie tymczasowa ochrona dla nowych Ukraińców przestanie być przyznawana, a łączenie rodzin będzie odbywać się na standardowych zasadach imigracyjnych.

Eksperci ds. bezpieczeństwa uważają jednak, że to za mało. Apelują o stworzenie kompleksowej strategii, obejmującej wsparcie psychologiczne, demobilizację i programy integracyjne dla weteranów. Ich zdaniem, brak takiej polityki znacząco zwiększy ryzyko przejścia byłych żołnierzy na stronę przestępczą.

Źródło:cesky.radio.cz
