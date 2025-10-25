Kaczyński i Morawiecki muszą odejść. Polacy o współpracy PiS z Konfederacją

- Reklama -

Prawie połowa badanych pozytywnie oceniła propozycję Konfederacji, by warunkiem współpracy tej partii z Prawem i Sprawiedliwością było odejście z czynnej polityki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Morawieckiego – wynika z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla Onetu.

SW Research zapytała badanych, jak oceniają propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki.

- Reklama -

Z sondażu wynika, że 47,7 proc. ankietowanych odniosło się do tej propozycji pozytywnie. 19,7 proc. oceniło ją negatywnie. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 32,6 proc. badanych.

Onet poinformował też, że pozytywne odpowiedzi „zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych)”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Jak dodał, przykładowo, 48 proc. mieszkańców wsi odpowiedziało pozytywnie, a negatywnie 17,5 proc. Z kolei 48,7 proc. osób mieszkających w największych miastach udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a negatywnej 24,6 proc.

Onet przekazał także, że „nie inaczej jest w przypadku ankietowanych podzielonych pod względem poziomu wykształcenia, czy średnich dochodów”.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.