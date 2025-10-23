WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYNagonka "Wyborczej" po odwołaniu koncertu we Wrześni. "Połączenie Brauna z biernością władz...
GŁÓWNYWiadomościPolityka

Nagonka „Wyborczej” po odwołaniu koncertu we Wrześni. „Połączenie Brauna z biernością władz to już za wiele”

-

Autor: MMP
Grzegorz Braun
NCZAS.INFO | Grzegorz Braun. / foto: PAP
- Reklama -

Nie milkną głosy świętego oburzenia po tym, jak we Wrześni odwołano wydarzenie związane z muzyką synagogalną. „Gazeta Wyborcza” obwinia Grzegorza Brauna o nakręcanie antysemickiej spirali nienawiści, a Tomasz Terlikowski grzmi, że to nie jest chrześcijaństwo. Milczenie przerwał też prof. Henryk Szlajfer.

Przypomnimy, że we Wrześni miało odbyć się wydarzenie „Wrzesiński Ambasador Kultury Muzycznej”. Jednym z jego elementów miał być koncert, podczas którego w katolickim kościele polskie dzieci miały śpiewać… żydowskie pieśni religijne w języku niemieckim. Koncert miał się odbyć 26 października 2025 r. Jego organizatorem była Fundacja Dzieci Wrzesińskich.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Sprawę nagłośnił jednak na swoim kanale na YouTube Dawid Mysior, a później temat poruszał – podczas wiecu we Wrześni – Grzegorz Braun, który podkreślał, że „we Wrześni polskie dzieci w katolickim kościele mają śpiewać po niemiecku”. W repertuarze znalazła się m.in. pieśń chanukowa.

Takie połączenie wzbudziło szereg kontrowersji. Po pierwsze Września zapisała się w historii Polski m.in. strajkiem dzieci przeciwko germanizacji. Po drugie zaś śpiewanie religijnych żydowskich pieśni w katolickiej świątyni wielu wydawało się nie na miejscu, zwracano uwagę, że jest to rodzaj profanacji.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Ostatecznie organizatorzy, pod naciskiem opinii publicznej, która wysyłała m.in. maile z wyrazami sprzeciwu do instytucji zaangażowanych w wydarzenie, zdecydowali o odwołaniu wydarzenia.

Wyborcza utyskuje na „antysemicką nagonkę” i „prawicowy hejt”. Dzieci z Wrześni nie zaśpiewają po niemiecku. „Nastąpiło pewne otrzeźwienie”

Teraz, na łamach „Gazety Wyborczej”, ukazał się m.in. list do redakcji autorstwa prof. Henryka Szlajfera, który – jak podkreśla gazeta z Czerskiej – w 1968 r. razem z Adamem Michnikiem był relegowany z uczelni za działalność opozycyjną, a „wiec w ich obronie był początkiem Marca ‘68”.

„Ze zdumieniem przyjąłem informację, że polscy antysemici (w tym Grzegorz Braun) doprowadzili do odwołania koncertu w kościele we Wrześni pod pretekstem planowanych we współpracy z niemiecko-żydowskimi partnerami śpiewów «żydowskich tekstów po niemiecku»” – utyskiwał prof. Szlajfer.

Na tym jednak oburzenie autora listu się nie kończy, bowiem – jak podkreślił – organizatorzy, w tym „szacowne stowarzyszenie Dzieci Wrześnieńskich”, nie otrzymali „nawet symbolicznego” wsparcia ze strony władz samorządowych.

„Burmistrzem Wrześni jest osoba wspierana przez PO, wojewodę mianował premier z PO” – zaznaczył.

„Do tej pory wstrzymywałem się z publicznym komentowaniem przejawów antysemityzmu w kraju w ostatnich latach. Ale połączenie Brauna z biernością władz to już za wiele” – grzmiał.

Głos zabrał także niegdyś szanowany publicysta „katolicki” Tomasz Terlikowski w swoich mediach społecznościowych, którego „Gazeta Wyborcza” ochoczo zacytowała.

„Jeśli ktoś chce bronić honoru Kościoła przed żydowską muzyką i żydowskim bohaterami – to znaczy, że chce z niego wyrzucić Jezusa Chrystusa, Miriam – Jego Matkę, Józefa, o Apostołach nie wspominając” – twierdził. Dodał też, że jeżeli ktokolwiek chce z kościoła „wyrzucić liturgię żydowską”, oznacz to, iż „nie wie, jakie są realne, religijne źródła Eucharystii”.

„Rasistowski, neopogański antysemityzm dowodzi głównie braku wiedzy i wiary, a z chrześcijaństwem i katolicyzmem nie ma on nic wspólnego.

I tyle można powiedzieć zarówno o działalności Dawida Myszora, jak i Grzegorza Brauna we Wrześni” – grzmiał.

Terlikowski przestrzegł też czytelników, by „nie dali się oszukać” i wskazał, że „to nie jest chrześcijaństwo”, tylko jego zaprzeczenie.

Źródło:wyborcza.pl/Facebook/NCzas
Poprzedni artykuł
Unijna pożyczka na modernizację armii. Będziemy ją spłacać kilkadziesiąt lat
Następny artykuł
Pamiętacie Ukraińców ze Stadionu Narodowego? Nie zostali deportowani. Zamiast tego domagają się azylu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU