Platforma Obywatelska znika z politycznej mapy Polski. Istniała prawie ćwierć wieku

W sobotę zakończy się blisko 25-letnia historia Platformy Obywatelskiej. Na organizowanym w Warszawie kongresie zjednoczeniom trzy ugrupowania mają zainicjować nową partię. Jej nazwa nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale pojawiły się już pewne przecieki.

Platforma Obywatelska powstała na początku 2001 roku. Jej założycielami było trzech polityków. Obok Tuska, nową formację tworzyli Maciej Płażyński oraz Andrzej Olechowski.

Początkowo PO miała być partią konserwatywno-liberalną. W pierwszych wyborach parlamentarnych, w których startowała PO z jej list do Sejmu próbowali dostać się nawet działacze Unii Polityki Realnej.

Co było później, dobrze pamiętamy. PO stopniowo odchodziła od swoich ideałów, przesuwając się coraz bardziej w lewo oraz w kierunku politycznego populizmu.

PO przestanie istnieć

Po 24 latach, w sobotę 25 października, PO przestanie istnieć. Tego dnia w hali ATM w Warszawie odbędzie się kongres zjednoczeniowy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej. W miejsce trzech ugrupowań ma powstać nowa formacja polityczna, której nazwa nie została jeszcze oficjalnie ujawniona.

– Nie możemy jeszcze jej zdradzić. Zostawiamy niespodziankę na weekend – powiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer. Pojawiły się jednak pewne przecieki. M.in. nazwę nowej partii zdradził w jednym z wywiadów poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński.

Polityk ujawnił, że symbolem partii ma być słynne serce w biało-czerwonych barwach, a więc logotyp używany obecnie przez Koalicję Obywatelską. – Co do nazwy, to pozostawię jeszcze pewną nutę niepewności, najprawdopodobniej będziemy się nazywać Koalicją Obywatelską, ale ostateczne decyzje w sobotę – powiedział Zembaczyński.

Wybitna postać, poseł Zembaczyński właśnie się wygadał, że po wielkich zapowiadanych zmianach Koalicja Obywatelska zostawi i tą samą nazwę i logo XDDDDDDDDDD pic.twitter.com/X58eXey8Ku — chrzanik (@chrzanikx) October 22, 2025

Podobne doniesienia zaprezentowała „Rz”. W rozmowie z portalem jeden z polityków KO powiedział, że „nie ma sensu budować nowej marki, skoro brand KO już się upowszechnił. Podobnie jak logo klubu parlamentarnego. Czas to upowszechnić „.

W grudniu lub styczniu mają się odbyć wybory nowych władz partii. Jej liderem pozostanie niemal na pewno Tusk. – Nie sądzę, żeby Donald Tusk miał konkurencję na przewodniczącego partii. To lider bezalternatywny – powiedziała „Rz” jedna z przedstawicielek PO.