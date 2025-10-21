„Profesor Antifa” z Chicago zatrzymany. Przyniósł broń i amunicję na protest przeciwko służbom migracyjnym

- Reklama -

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) potwierdził aresztowanie profesora z Chicago Eliasa Cepeda za przyniesienie załadowanej broni i dodatkowej amunicji na protest przeciwko egzekwowaniu przepisów imigracyjnych. To kolejny przypadek skandalu dotyczącego ataków na amerykańskie służby imigracyjne (Immigration & Customs Enforcement – ICE).

W komunikacie DHS przekazano, że prof. Cepeda został aresztowany 26 września przed placówką ICE za przyniesienie ze sobą broni krótkiej i co najmniej trzech dodatkowych sztuk amunicji w Broadview. Cepeda otwarcie sympatyzuje z lewacką Antifą, która została w USA uznana za organizację terrorystyczną.

- Reklama -

Aktualnie Antifa ma na swoim celowniku ICE. Sam prof. Cepeda twierdził, że „wszyscy mielibyśmy moralne usprawiedliwienie, ścinając wasze [pracowników DHS] głowy nazistów kosiarkami do trawy”.

– Elias Cepeda jest podejrzany o powiązania z krajową organizacją terrorystyczną Antifa i ma w zwyczaju gloryfikować przemoc i zabijanie wobec naszych dzielnych funkcjonariuszy organów ścigania – powiedziała zastępca sekretarza Tricia McLaughlin.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Agresywni ludzie, tacy jak Cepeda, narażają życie społeczeństwa i naszych funkcjonariuszy. Zaledwie dwa dni po przerażającym ataku na ICE w Dallas, Cepeda przyniósł załadowaną broń i kilka magazynków do naszego ośrodka ICE Broadview. Na szczęście organy ścigania interweniowały i aresztowały Cepedę, zanim mógł kogokolwiek zastrzelić – zrelacjonowała.

– Niech to będzie surowym ostrzeżeniem dla każdego, kto chce zaszkodzić naszym funkcjonariuszom lub terrorystom z Antify: Prezydent Trump i Sekretarz Noem będą każdego dnia walczyć o ochronę i mężczyzn i kobiet, którzy bronią nasz kraj przed brutalnymi ekstremistami i nielegalnymi imigrantami – podkreśliła McLaughlin.

Z kolei portal „Campus Reform” zauważył, że Cepeda nadal figuruje na liście członków Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Northeastern Illinois (NEIU).

Amerykańskie prawicowe media łączą incydent z problemem dotyczącym lewackich grup, za apogeum którego uchodzi zamach na Charliego Kirka. Podczas plenerowej przemowy 10 września na Uniwersytecie Utah Valley został postrzelony. Dwa dni później oskarżono o zabójstwo 22-letniego Tylera Robinsona.

Zdaniem zamachowca, poglądy Kirka były „pełne nienawiści”. Robinson był w homoseksualnym związku i był w trakcie operacji, by udawać mężczyznę.

Służby badają obecnie forum, na którym zamachowiec atakował Kirka. Chodzi o sprawdzenie, czy ktoś miał jeszcze wiedzę o planowanym zamachu i tego nie zgłosił.