Ogromna awaria Internetu. Użytkownicy masowo zgłaszają problem z dostępem do popularnych stron i platform

Autor: RP
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Awaria usługi chmurowej firmy Amazon Web Services (AWS) spowodowała w poniedziałek problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. Perplexity, Robinhood i Snapchat – wynika z danych Downdetector.

Po godzinie 9 rano czasu polskiego zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o internetowych problemach. Użytkownicy nie mieli dostępu do wielu popularnych stron internetowych, platform i aplikacji.

Jak się okazało, przyczyną była awaria Amazon Web Services. Amazon potwierdził w oficjalnym komunikacie większą niż zazwyczaj liczbę błędów i opóźnień. „Możemy potwierdzić wzrost wskaźników błędów i opóźnień w wielu usługach AWS Services (…)” – przekazał Amazon na swojej stronie.

Dyrektor wykonawczy Perplexity Aravind Srinivas ocenił, że jest to wina awarii AWS. „Perplexity nie działa. Źródłem problemu jest awaria AWS. Pracujemy nad rozwiązaniem” – napisał na platformie X Srinivas.

Chmura obliczeniowa Amazona ma kluczowe znaczenie dla dużej części globalnej sieci. AWS dostarcza usługi m.in. mocy obliczeniowej i gromadzenia danych firmom prywatnym, rządom i osobom fizycznym. Wśród dotkniętych przez awarię firm jest także popularny komunikator Signal.

Z powodu awarii, użytkownicy nie mogą skorzystać m.in. z Canvy, Perplexity, Venmo, Snapchata, Fortnite, Epic Games Store, Duolingo, aplikacji McDonald’s, czy oczywiście sklepu Amazon i serwisu Prime Video.

Źródło:gazeta.pl/PAP/nczas.info
