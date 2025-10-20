Moda na „gender” powoli odchodzi. Efekt Trumpa?

- Reklama -

Z badań przeprowadzonych przez Center for Heterodox Social Science University of Buckingham wynika, że liczba młodych Amerykanów identyfikujących się jako osoby „transpłciowe” lub „nieheteroseksualne” spadła w latach 2024 i 2025. Raport z 10 października, zatytułowany „Spadek tożsamości transpłciowej i queerowej wśród młodych Amerykanów” wykazał ogólny spadek liczby młodych osób identyfikujących się z subkulturą „LGBTQ+.

Największy spadek zaobserwowano, jeśli chodzi o identyfikację jako „osoby biseksualne”, „transpłciowe” i „queer”. Badanie przeprowadził prof. Eric Kaufmann z Uniwersytetu Buckingham, dyrektor CHSS. Wyniki obecnych ankiet zestawiono z wynikami badań z poprzednich lat, kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost popularności ideologii gender i związanych z nią różnych „identyfikacji płciowych”.

Dotyczyło to zwłaszcza lat 2010–2020, kiedy to nastała wręcz moda na deklarowanie się przez młodych jako „transi”, „queer” i „biseksualista”. Szczyt tych wynaturzeń miał miejsce w roku 2023. Od tego czasu ​​„tożsamości transpłciowa, queer i biseksualna gwałtownie maleją wśród młodych wykształconych Amerykanów”. Stwierdzono również, że liczba młodych osób identyfikujących się jako „niebinarne” – ani mężczyźni, ani kobiety – znacząco spadła.

Także badanie Andover Phillips Academy pokazuje spadek całkowitej liczby studentów identyfikujących się jako „niebinarni” z 9 proc. w roku 2023 do 3 proc. dwa lata później. Podobnie ankieta Fundacji na rzecz Praw Indywidualnych i Ekspresji (FIRE) wykazała spadek z 6,8 proc. do 3,6 proc. w tym samym okresie. Z kolei badanie studentów Uniwersytetu Browna wykazało spadek z 5 proc. do 2,6 proc. Ameryka Trumpa idzie już ku normalności.

Szczyt popularności na różne „tożsamości” miał miejsce w 2023 r. Z badania Andover wynikało, że wówczas jedynie 63,5 proc. studentów deklarowało się jako osoby heteroseksualne. „Tożsamość biseksualną” wskazywało 17 proc. ogółu studentów, ale dwa lata później odsetek ten spadł do 12 proc. Identyfikacja „queer” i „inna” również osiągnęła szczyt w 2023 roku, osiągając odpowiednio 17 proc. i spadła do 9 proc. w 2024 roku, ponownie rosnąc do 12 proc. w 2025 roku.

Badanie FIRE wskazywało na „identyfikację” heteroseksualną na poziomie 68 proc. w 2023 roku, a w 2025 r. wzrosła ona do 77 proc. Dane HERI wykazały spadek identyfikacji heteroseksualnej do 77 proc. w 2023 roku i wzrost do 82 proc. w 2024 roku. General Social Survey wskazuje, że w 2022 r. jako osoby heteroseksualne identyfikowało się 71 proc. młodych ludzi, a rok później było ich już 81 proc.

W podsumowaniu raportu autorzy zastanawiają się, czy „znaczny spadek identyfikacji LGBTQ+ utrzyma się wśród młodych Amerykanów”. „Jeśli tak – napisano – to stanowi to przełomową i nieoczekiwaną, postprogresywną zmianę kulturową w społeczeństwie amerykańskim”. NA horyzoncie są jednak i ciemne chmury, bo Mary Rice Hasson, dyrektor Projektu Osobowości i Tożsamości w Centrum Etyki i Polityki Publicznej, wskazała na dane z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), które wykazały „niepokojący wzrost identyfikacji transpłciowej wśród uczniów szkół średnich”. Młodzi Amerykanie nadal identyfikują się jako osoby transpłciowe w znacznie większej liczbie niż w poprzednich pokoleniach.

Źródło: catholicnewsagency.com. PCH24