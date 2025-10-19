Rosjanie zrzucili bombę nowego typu na ukraińskie miasto [FOTO]

- Reklama -

Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło w sobotę wieczorem atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km, o czym poinformowali przedstawiciele lokalnej policji.

– Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km – napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram. Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy.

- Reklama -

W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.

⚡️Russia has struck Lozova in Kharkiv region with a guided bomb for the first time, regional prosecutor's office said. The bomb was launched over occupied Ukrainian territory. Lozova is located at least 90 km from the front line. This means that the Russians were able to launch… pic.twitter.com/ZsAIztVJkh — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) October 19, 2025

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB – kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.

Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.