WiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Rosjanie zrzucili bombę nowego typu na ukraińskie miasto [FOTO]

-

Autor: AW
NCZAS.INFO | Ukraińscy śledczy zbierają dowody użycia przez Rosjan bomby nowego typu. Foto: Prokuratura Ukrainy
NCZAS.INFO | Ukraińscy śledczy zbierają dowody użycia przez Rosjan bomby nowego typu. Foto: Prokuratura Ukrainy
Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło w sobotę wieczorem atak na miasto Łozowa w obwodzie charkowskim z użyciem nowej bomby kierowanej o zasięgu 130 km, o czym poinformowali przedstawiciele lokalnej policji.

– Według danych, jakie przedstawili funkcjonariuszy policji, miasto Łozowa zostało zaatakowane bombą nowej modyfikacji UMPB-5, która pokonała dystans około 130 km – napisano w oświadczeniu prokuratury obwodowej, które zostało opublikowane na portalu Telegram. Ataku miał dokonać rosyjski samolot przebywający nad okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy.

W wyniku ataku sześć osób zostało rannych.

Jak dotąd wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo bomby kierowane (ros. KAB – kierowana bomba lotnicza) osiągały cele w maksymalnej odległości ok. 60-70 km od miejsca zrzutu, stanowiąc tym samym zagrożenie dla rejonów położonych blisko linii frontu.

Miasto Łozowa, położone w południowej części obwodu charkowskiego, jest ważnym węzłem kolejowym.

Źródło:PAP
