WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatNiemcy dobrze wytresowani
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Niemcy dobrze wytresowani

-

Autor: DC
Cenzura. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
NCZAS.INFO | Cenzura. Zdjęcie ilustracyjne. /Foto: Pixabay
- Reklama -

Niemcy zostali wytresowani do akceptacji ograniczenia zakazu wypowiadania opinii. Najnowsze badanie wskazuje, że około połowa Niemców popiera różne formy zakazów wyrażania poglądów. Jednocześnie prawie połowa obawia się przedstawiać swoje poglądy.

Instytut Demoskopii Allensbach wykonał sondaż dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Wynika z niego, że Niemcy zostali skutecznie zaprogramowani do coraz większej akceptacji cenzury.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Jednocześnie wielu obawia się wyrażać swoje poglądy. W informacji nie ma jednak słowa o tym, czy sami Niemcy dostrzegają korelację między tymi zjawiskami.

44 proc. badanych Niemców uznało, że musi zachowywać ostrożność przy wyrażaniu swoich opinii. 46 proc. natomiast nie ma takiego poczucia.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Lekko ponad połowa Niemców uważa, że niektóre opinie powinny być zakazane. Tu wymieniono kilka przypadków.

52 proc. badanych uznało, że powinien być zakaz nazywania żołnierzy mordercami. 49 proc. wskazało na zakaz nazywania homoseksualizmu chorobą.

43 proc. z kolei poparło zakaz stwierdzenia, że „kobiety powinny stać przy kuchence”. To pokazuje, że opinia ta musi być popularna w Niemczech, skoro prawie połowa badanych chciałaby jej zakazać.

Badanie przeprowadzono w dniach 26 września-10 października. Wzięło w nim udział 1044 osoby.

Źródło:dw.com / nczas.info
Poprzedni artykuł
Zajączkowska-Hernik chce paktu z PiS. Twierdzi, że to prawica i zapomina o Koronie Brauna
Następny artykuł
Zjazd Tysiąclecia. Michalkiewicz WPROST: „Naród polski zmierza donikąd” [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU