Kolejny zamordystyczny pomysł w Sejmie. Słodycze jak alkohol

Sejmowa Komisja ds. Petycji pochyliła się nad petycją ws. ograniczenia reklam słodyczy w prasie, radiu czy telewizji. Miałoby się to odbywać na tej samej zasadzie, co reklamowanie piwa.

Komisja ds. Petycja 15 października omawiała petycję jednego z obywateli ws. ograniczenia reklam słodyczy. Autor przekonywał, że zaproponowane ograniczenia zostały stworzone analogicznie do tych dotyczących piwa. Zaznaczył, że rocznie w Polsce z powodu otyłości i jej powikłań umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Argumentował, że otyłość może prowadzić do około 200 rozmaitych powikłań, a skala nadwagi i otyłości, nawet wśród dzieci, jest niepokojąca.

Z tego powodu autor petycji chciałby z tego powodu zakazać reklam słodyczy w „telewizji, kinie, teatrze, prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy”. W tym ostatnim przypadku przewiduje jednak wyjątki – o ile „20 proc. powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o procentowej zawartości cukru w reklamowanych produktach oraz o szkodliwości spożycia słodyczy”.

Na reklamach słodyczy miałby się zatem pojawić następujący napis: „Zawartość cukrów w reklamowanych produktach wynosi X na 100 gram. Nadmierne spożywanie cukrów prostych prowadzi do otyłości oraz zachorowań na cukrzycę typu 2, chorób sercowonaczyniowych i zaburzeń psychicznych. Jedz więcej owoców i warzyw. Prowadź aktywny tryb życia”. Napisy te miałyby być także odpowiednio sformatowane.

Do petycji odniosło się Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. „Należy docenić intencje osoby składającej petycję. Problem nadwagi i otyłości w Polsce jest problemem bardzo poważnym, mającym szereg negatywnych skutków nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale również społecznym, gospodarczym i finansowym” – wskazano.

„Niemniej przedstawioną w petycji propozycję zmian przepisów prawa należy ocenić negatywnie. Wprowadzenie zakazu reklamy słodyczy w proponowanym ujęciu może budzić wątpliwości co do racjonalności i proporcjonalności, a także co do zachowania zasad poprawnej legislacji. Tego rodzaju regulacja wymagałaby nie tylko doprecyzowania pojęć, lecz także oparcia na rzetelnych podstawach naukowych, co umożliwiłoby uznanie jej za dopuszczalną i praktycznie wykonalną” – czytamy.

Mimo negatywnej opinii Biura, petycja została skierowana do Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania nadwadze i otyłości.