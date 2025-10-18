WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaKolejny zamordystyczny pomysł w Sejmie. Słodycze jak alkohol
WiadomościPolitykaPolska

Kolejny zamordystyczny pomysł w Sejmie. Słodycze jak alkohol

-

Autor: MMP
Słodycze
NCZAS.INFO | Słodycze. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
- Reklama -

Sejmowa Komisja ds. Petycji pochyliła się nad petycją ws. ograniczenia reklam słodyczy w prasie, radiu czy telewizji. Miałoby się to odbywać na tej samej zasadzie, co reklamowanie piwa.

Komisja ds. Petycja 15 października omawiała petycję jednego z obywateli ws. ograniczenia reklam słodyczy. Autor przekonywał, że zaproponowane ograniczenia zostały stworzone analogicznie do tych dotyczących piwa. Zaznaczył, że rocznie w Polsce z powodu otyłości i jej powikłań umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Argumentował, że otyłość może prowadzić do około 200 rozmaitych powikłań, a skala nadwagi i otyłości, nawet wśród dzieci, jest niepokojąca.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Z tego powodu autor petycji chciałby z tego powodu zakazać reklam słodyczy w „telewizji, kinie, teatrze, prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy”. W tym ostatnim przypadku przewiduje jednak wyjątki – o ile „20 proc. powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o procentowej zawartości cukru w reklamowanych produktach oraz o szkodliwości spożycia słodyczy”.

Na reklamach słodyczy miałby się zatem pojawić następujący napis: „Zawartość cukrów w reklamowanych produktach wynosi X na 100 gram. Nadmierne spożywanie cukrów prostych prowadzi do otyłości oraz zachorowań na cukrzycę typu 2, chorób sercowonaczyniowych i zaburzeń psychicznych. Jedz więcej owoców i warzyw. Prowadź aktywny tryb życia”. Napisy te miałyby być także odpowiednio sformatowane.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Do petycji odniosło się Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. „Należy docenić intencje osoby składającej petycję. Problem nadwagi i otyłości w Polsce jest problemem bardzo poważnym, mającym szereg negatywnych skutków nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale również społecznym, gospodarczym i finansowym” – wskazano.

„Niemniej przedstawioną w petycji propozycję zmian przepisów prawa należy ocenić negatywnie. Wprowadzenie zakazu reklamy słodyczy w proponowanym ujęciu może budzić wątpliwości co do racjonalności i proporcjonalności, a także co do zachowania zasad poprawnej legislacji. Tego rodzaju regulacja wymagałaby nie tylko doprecyzowania pojęć, lecz także oparcia na rzetelnych podstawach naukowych, co umożliwiłoby uznanie jej za dopuszczalną i praktycznie wykonalną” – czytamy.

Mimo negatywnej opinii Biura, petycja została skierowana do Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania nadwadze i otyłości.

Źródło:sejm.gov.pl
Poprzedni artykuł
Grzesiowski bredził na wizji? Płaczek otrzymał odpowiedź z sanepidu [VIDEO]
Następny artykuł
Zajączkowska-Hernik chce paktu z PiS. Twierdzi, że to prawica i zapomina o Koronie Brauna

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU